La Agencia de Medio Ambiente y Agua crea una bolsa de empleo temporal

La convocatoria, publicada en el BOJA, tiene como objetivo atender las necesidades de personal laboral de la Agencia que puedan surgir por diferentes circunstancias coyunturales

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) ha convocado una bolsa de empleo temporal, para atender las necesidades de personal laboral que puedan surgir por vacantes, sustituciones y otras circunstancias temporales, coyunturales o extraordinarias. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 7 de septiembre, establece el su reglamento de funcionamiento.

La creación de la bolsa, sus características y el reglamento que la rige constituyen el resultado de un proceso de diálogo y negociaciones entre la Dirección Gerencia de AMAYA y los sindicatos con representación en la Agencia.

La bolsa se organizará por puestos y por provincias, con bolsas y reservas diferenciadas para los distintos perfiles profesionales y para cada una de las ocho provincias andaluzas. La oferta de puestos abarca los diferentes grupos profesionales de la Agencia: técnicos de biodiversidad de fauna y flora; obras forestales, civiles e hidráulicas; edificación; minería e industria; proyectos forestales y ambientales; prevención de riesgos laborales; recursos cinegéticos y piscícolas; sanidad forestal; laboratorio; consultoría medioambiental; tecnologías de la información; recursos humanos; contratación; asesoría jurídica y gestión económica y financiera.

También se contemplan especialistas del medio natural y recursos hídricos, especialistas de laboratorio y sistemas de información ambiental, guardas de recursos cinegéticos, auxiliares de medio natural, capataces de cuadrilla, personal de mantenimiento y operarios, entre otros.

Las solicitudes deben realizarse exclusivamente a través de la aplicación SELECCIONA, habilitada por AMAYA. El plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir de este 8 de septiembre, día posterior a su publicación en el BOJA. Las solicitudes tienen que incluir obligatoriamente el autobaremo de méritos, de carácter vinculante para poder ser incluido en la bolsa.

La convocatoria crea un nuevo sistema de gestión del empleo temporal en AMAYA que persigue agilizar la contratación de personal, así como garantizar las condiciones de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.