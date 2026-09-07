Convocada la XX edición de los Premios de Agricultura para reconocer la calidad, la innovación y el papel de la mujer

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica la convocatoria pública de la XX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno andaluz a quienes destacan por su trabajo en la agricultura, la ganadería, la pesca y la agroindustria. El plazo para presentar candidaturas se abrió el pasado día 5 de septiembre, y se extiende durante un mes, hasta el próximo 5 de octubre.

Con ellos, se pretende reconocer la trayectoria profesional o la actividad desarrollada por ciudadanos, profesionales, empresas y entidades, tanto públicas como privadas, en el ámbito agrario, pesquero, del desarrollo rural y del agua como recurso. Con esta vigésima edición, los galardones consolidan dos décadas de reconocimiento público a un sector estratégico para la economía andaluza y, muy singularmente, para la provincia de Córdoba, donde el olivar, el cereal, la ganadería y la agroindustria vertebran buena parte del empleo y del tejido productivo del medio rural.

Los premios mantienen las dos modalidades sectoriales históricas —Premio de Andalucía de Agricultura y Premio de Andalucía de Pesca— a las que se suman seis categorías comunes:

Impulso de la Calidad, para producciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o agroalimentarias que destaquen por su calidad diferenciada Iniciativa Innovadora, para proyectos que impulsen la innovación tecnológica, la digitalización y la investigación Sostenibilidad, dirigida al uso racional de los recursos naturales y la energía, la adaptación al cambio climático y el avance hacia la economía circular y la bioeconomía Comunicación y Mundo Rural, que distingue las mejores actuaciones de difusión y promoción de los productos andaluces y de los valores y tradiciones del medio rural Iniciativa de Mujeres, que reconoce el emprendimiento femenino en los territorios rurales y pesqueros y las actuaciones a favor de la igualdad Eficiencia y Apuesta Hídrica, para quienes promuevan ideas, proyectos y tecnologías que hagan posible un uso más eficiente del agua en Andalucía.

Además de estos galardones, el jurado podrá proponer la concesión de una Mención Especial, denominada Mención Especial Miguel Manaute, con la que se distingue una destacada trayectoria profesional, individual o colectiva, en los sectores agrario y pesquero.

Quién puede presentarse y cómo

Pueden optar a los premios, en cualquiera de sus modalidades y categorías, las candidaturas formadas por personas físicas o por entidades públicas o privadas. Las solicitudes se dirigen a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y deben ajustarse al modelo oficial de formulario, acompañado de la documentación acreditativa correspondiente, entre ella una memoria explicativa de la iniciativa, los méritos o la trayectoria de la candidatura.

La presentación puede realizarse a través del Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, en el procedimiento 244 del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la sede electrónica, sin perjuicio de las demás vías previstas en la normativa de procedimiento administrativo común.

Una vez cerrado el plazo de presentación, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural deberá resolver la concesión de los premios en un máximo de tres meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de candidaturas. La publicación oficial de la XX Edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca se encuentra en el BOJA número 172 del 4 de septiembre de 2026.