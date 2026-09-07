Campaña mundial para apadrinar a los huérfanos de Gaza

Life for Relief and Development intensifica sus esfuerzos para brindar apoyo humanitario urgente a miles de niños que han perdido a sus familias

En una iniciativa sin precedentes, Life for Relief and Development ha lanzado una campaña humanitaria mundial para encontrar padrinos para 60.000 niños huérfanos en la Franja de Gaza, con el objetivo de apoyar a los niños que han perdido a uno o a ambos padres como consecuencia de la guerra, proporcionándoles alimentos, atención médica, educación y apoyo psicológico, en medio de las difíciles condiciones humanitarias que atraviesan.

Según UNICEF, más de 64.000 niños han resultado heridos desde el inicio de la guerra, muchos de ellos con lesiones y discapacidades permanentes. Alrededor de 800.000 niños viven actualmente en condiciones de desplazamiento, mientras que cerca de un millón de niños necesitan apoyo psicológico y social como consecuencia de los traumas y las experiencias extremas relacionadas con la guerra.

Un niño huérfano sin hogar, agua ni alimentos

Nos pusimos en contacto con el Dr. Abdel Wahab Alawneh, director de la oficina regional de la organización para Oriente Medio, quien explica el alcance de la campaña:

“Apoyar el apadrinamiento de huérfanos en Gaza hoy ya no consiste simplemente en proporcionar ayuda económica a un niño que ha perdido a sus padres, sino que representa un compromiso humanitario a largo plazo con niños que han afrontado circunstancias extremadamente difíciles y experiencias dolorosas que superan con creces su edad.

Estos niños no solo necesitan los elementos básicos para vivir, sino también sentir seguridad y estabilidad, así como contar con alguien que esté a su lado y les brinde esperanza de tener un futuro mejor.

Ante las consecuencias de la guerra —la pérdida de padres y madres, la destrucción de viviendas y escuelas, los desplazamientos repetidos y las difíciles condiciones de vida—, el apadrinamiento de un niño en Gaza se ha convertido en un medio fundamental para garantizar que continúe recibiendo atención y protección frente a una mayor privación.

La continuidad del apadrinamiento y del apoyo no solo ayuda al niño a superar su crisis actual, sino que también le brinda una oportunidad real de aprender, crecer y construir una vida más estable y digna”.

Difundir el sufrimiento de los niños de Gaza es un deber

Vicki Roob, directora del Departamento de Programas Nacionales, añade: “Invitamos a todos a participar en la difusión de la campaña a través de las redes sociales y a hablar sobre el sufrimiento de los huérfanos de Gaza, que no se limita a la pérdida de sus familias y de la seguridad.

Alrededor de 1,1 millones de niños tienen dificultades para acceder a agua segura, lo que aumenta el riesgo de deshidratación, diarrea, infecciones respiratorias y enfermedades de la piel. Al mismo tiempo, los niños sufren niveles graves de inseguridad alimentaria, lo que supone una amenaza especialmente seria de desnutrición y de sus efectos a largo plazo sobre el crecimiento y la salud.

Cientos de miles de niños también han sido privados de una educación regular después de que las escuelas y la infraestructura educativa sufrieran daños generalizados.

Mientras que la desnutrición constituye una grave amenaza para la salud y el desarrollo de los niños, sus efectos no se limitan al presente y pueden prolongarse durante etapas posteriores de la vida. Puede provocar retraso en el crecimiento, debilitar el sistema inmunitario, aumentar el riesgo de enfermedades y afectar al desarrollo mental y físico de los niños, dejando potencialmente consecuencias duraderas para su salud incluso durante la edad adulta”.

Los niños de Gaza con discapacidad necesitan un apoyo integral

Las necesidades son aún mayores para los niños con discapacidad en Gaza, debido a las dificultades para acceder a los servicios esenciales que necesitan, incluidos dispositivos de asistencia, tratamiento y rehabilitación, atención médica, apoyo psicológico y oportunidades educativas.

Trabajamos para intensificar nuestros esfuerzos destinados a reconstruir sus vidas y ayudarles a recuperar sus capacidades y sus oportunidades para el futuro.

Estos niños han vivido escenas aterradoras: la pérdida de padres y hermanos, la destrucción de sus hogares, desplazamientos repetidos, la exposición a escenas de muertes y heridas, una vida marcada por el miedo constante, además de la pérdida de la escuela, los amigos y la rutina diaria que les proporcionaba una sensación de seguridad y estabilidad, todo ello mientras se ven obligados a vivir en condiciones inseguras.

No se trata simplemente de cifras aisladas, sino de la realidad de toda una generación que ha quedado huérfana y privada de los elementos más básicos de una infancia segura.

Por ello, buscamos transmitirles la sensación de que no están solos, que hay personas a su lado que creen en su derecho a vivir su infancia y construir su futuro con dignidad.

13.500 huérfanos en 22 países de todo el mundo

El Sr. Abdullah Al-Zaqzouq, director de los programas de apadrinamiento de huérfanos de la organización, explica: “Life inició su programa de apadrinamiento de huérfanos hace 30 años. Desde entonces, trabaja para proporcionar un conjunto integral de formas de apoyo a cada huérfano registrado durante todo el período de su apadrinamiento.

Este apoyo incluye alimentos, ropa, asistencia educativa y atención médica. También proporciona los suministros necesarios para el regreso a la escuela y regalos durante las vacaciones y las distintas ocasiones a cientos de centros de atención y familias de acogida.

Todo ello parte de nuestra convicción de que el apadrinamiento de un niño constituye uno de los medios más humanos y eficaces para empoderar a los niños y las comunidades y ayudarles a salir del círculo de la pobreza”.

Nuestra visión para los huérfanos de Gaza durante la próxima etapa consiste en proporcionar un apoyo integral y sostenible que atienda sus necesidades urgentes y, al mismo tiempo, contribuya a su crecimiento y desarrollo a largo plazo.

Es posible que la organización aumente su atención a Gaza debido a la enorme urgencia de las necesidades humanitarias allí. Sin embargo, el compromiso de Life con los huérfanos en distintas partes del mundo permanece firme y sin cambios. La organización trabaja para garantizar que el aumento de los esfuerzos en una región determinada no reduzca el apoyo destinado a los niños de otras regiones.

Programas humanitarios y de desarrollo adaptados a los desplazamientos repetidos

Asimismo, Life busca fortalecer su estrategia integral de atención a los huérfanos mediante la integración de la respuesta humanitaria de emergencia con los esfuerzos de desarrollo sostenible en sus distintos programas y zonas de trabajo.

Life considera también que existe una estrecha relación entre las condiciones de los huérfanos, los refugiados y las personas desplazadas en diferentes países. Muchos niños huérfanos pueden ser al mismo tiempo refugiados o desplazados internos debido a conflictos armados, desastres naturales o inestabilidad económica.

Por ello, los programas de Life buscan adoptar un enfoque integral que aborde las necesidades específicas de los niños huérfanos dentro del contexto más amplio del desplazamiento y el refugio.

Esto incluye proporcionar apoyo integral en áreas como:

educación

salud mental

localización de familiares y reunificación familiar

servicios de protección

y cooperación estrecha con socios locales e internacionales para garantizar la continuidad y la integración de la atención.

El padrino del huérfano también obtiene beneficios

Angela Joyce, una de las participantes en la campaña, añade: “Donar para apadrinar a huérfanos y realizar obras benéficas no solo proporciona a quien dona una sensación de satisfacción, sino que también puede contribuir a aumentar sus ingresos y su riqueza. Esto coincide con los resultados de investigaciones de Brooks y refuerza la idea de que la generosidad puede generar beneficios económicos medibles.

Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro libera una dosis de dopamina cuando una persona realiza un acto de generosidad. Esta sensación positiva refuerza y fomenta la repetición de este comportamiento.

Estudios de Harvard Business School indican que las personas más generosas tienen un 43 % más de probabilidades de describirse a sí mismas como ‘muy felices’ en comparación con quienes no realizan donaciones.

Asimismo, un estudio publicado en el Journal of Economic Psychology mostró que las personas que participan en actividades benéficas desarrollan redes sociales más amplias, y que estas relaciones a menudo se convierten en oportunidades de crecimiento económico y desarrollo profesional, ya que las personas tienden a relacionarse con quienes confían y valoran su generosidad”.

Tasneem Elridi

