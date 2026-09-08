Lucena acogerá en octubre el II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, a través de la Subcomisión de Turno de Oficio en materia de Violencia de Género y con la colaboración del Colegio de Abogados de Lucena, celebrará el 1 y 2 de octubre la segunda edición del Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género al objeto de facilitar a todos los letrados de la comunidad autónoma un espacio de capacitación, actualización y diálogo como parte del compromiso del CADECA en la lucha contra esta lacra social.

Así, bajo el lema ‘Abogacía & Víctima: Primera línea de defensa’, la localidad cordobesa acogerá durante estas dos jornadas un exhaustivo programa que incluye seis mesas redondas con las que reforzar la asistencia letrada y defensa de las víctimas desde una perspectiva práctica y multidisciplinar de la mano de profesionales de reconocido prestigio vinculados a esta materia. En concreto, el encuentro abordará materias como la asistencia a las víctimas, aspectos penales y civiles de la violencia de género, ejecución penitenciaria, delitos sexuales y violencia vicaria.

La asistencia al evento jurídico, abierta a cualquier colegiado de Andalucía, podrá realizarse tanto de forma presencial -en el Teatro Palacio Erisana de Lucena- como online.

Asimismo, previamente, el 30 de septiembre, a las 19:00 horas, también se celebrará una reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía para abordar las novedades y retos en materia de violencia de género. En este sentido, cabe recordar que, en lo que va de año, Andalucía ha registrado 10 víctimas mortales a manos de sus parejas y ex parejas, según datos del Ministerio de Igualdad, situando a la comunidad autónoma a la cabeza de las estadísticas de violencia de género a nivel nacional.

Esta segunda edición -que cuenta con el patrocinio y colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Lucena, Grupo Subbética, Mancomunidad de Municipios Subbética, Arquia Banca, Kutxabank, Aon, vLex y Sanitas- toma el testigo del I Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género que tuvo lugar en Huelva en 2022 y se enmarca dentro de los encuentros sectoriales especializados del plan formativo del CADECA, como los de Extranjería y Protección Internacional o de Menores celebrados en Almería (2024) y Jaén (2022), respectivamente.

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