Inturjoven ofrecerá alojamiento a estudiantes y profesores en todos sus albergues este curso

La oferta se completa con el programa Coliving, con estancias de larga duración y mayor flexibilidad, dirigido también a profesionales

La Junta de Andalucía, a través de la red de Albergues Inturjoven, refuerza para el curso 2026-2027 las 272 plazas actuales del Programa de Residentes, dirigidas a estudiantes y profesores que desarrollarán su actividad académica en Almería, Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Marbella y Sevilla. Como principal novedad, y en el marco de la incorporación de Inturjoven a la nueva Consejería competente en materia de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, la oferta se amplía este año al conjunto de los albergues de la red, con la creación de nuevas plazas de alojamiento de media y larga estancia en todos los centros. Esta ampliación permitirá extender progresivamente el modelo residencial a todo el territorio andaluz y complementarlo con el programa Coliving, orientado a quienes necesitan estancias más largas o flexibles sin necesidad de permanecer durante todo el curso académico.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha señalado que estos programas permiten aprovechar mejor la red de albergues durante todo el año y ofrecer una alternativa a quienes tienen que desplazarse por motivos académicos o profesionales.

“Sabemos que para muchos estudiantes y profesores encontrar alojamiento cuando tienen que desplazarse fuera de su lugar de origen durante el curso puede ser complicado, tanto por la disponibilidad como por el precio. Inturjoven puede ofrecerles una alternativa con servicios adaptados a sus necesidades y en seis ciudades andaluzas”, ha señalado Díaz.

Durante el curso 2025-2026, el Programa de Residentes atendió a 89 jóvenes en los albergues de Almería, Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Marbella y Sevilla. Para el nuevo curso se ofertan 272 plazas en estos mismos centros.

Alojamiento durante el curso

El Programa de Residentes está dirigido a estudiantes de entre 16 y 30 años y a profesores en activo que vayan a desarrollar el año académico en alguna de las seis ciudades incluidas en el programa. La incorporación podrá realizarse desde mediados de septiembre.

Los albergues ofrecen habitaciones individuales o dobles climatizadas, con baño propio, escritorio y wifi, además de servicios de comedor, limpieza, lavandería y salas de estudio. El régimen general incluye pensión completa de lunes a viernes y alojamiento y desayuno durante los fines de semana. En Marbella, el régimen es de alojamiento y desayuno durante toda la semana.

Una opción más flexible

Inturjoven mantiene también el programa Coliving, dirigido a quienes necesitan estancias prolongadas sin vincularse a todo el curso académico.

Esta modalidad está pensada para estudiantes y profesores que se desplazan temporalmente por motivos formativos, así como para profesionales en periodo de traslado o que necesitan un alojamiento para teletrabajar durante una temporada. Las tarifas especiales se aplican a estancias de al menos 15 días, consecutivos o acumulables, a lo largo de un año natural. El alojamiento incluye habitación individual o doble, limpieza y wifi.

Ambos programas cuentan además con habitaciones adaptadas.

Más de 423.000 pernoctaciones en 2025

La oferta para residentes forma parte de una red que en 2025 superó las 423.000 pernoctaciones y atendió a más de 78.000 personas.

Rocío Díaz ha explicado que la intención de la Consejería es seguir ampliando los usos de estos centros y reforzar programas vinculados a la movilidad y la formación de los jóvenes.

“Tenemos una red distribuida por toda Andalucía y queremos que pueda responder a distintas necesidades de los jóvenes. Además de alojar a viajeros, estos centros pueden ser también una opción durante el curso para estudiantes, profesores o jóvenes que empiezan una nueva etapa profesional”, ha concluido.