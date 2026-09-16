La exposición ‘Misión Andalucía’ llega a Córdoba para ofrecer una nueva mirada sobre el paisaje rural

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha inaugurado hoy en el Teatro Cómico de Córdoba la exposición ‘Misión Andalucía’, una propuesta de creación e investigación fotográfica que ofrece una mirada contemporánea sobre el paisaje andaluz a través del trabajo de ocho fotógrafos andaluces. “La muestra llega a Córdoba tras haber sido exhibida en Almería en los pasados meses de marzo y abril, donde sumó más de 7.500 visitas, en el que es uno de los mejores registros históricos expositivos del Centro Andaluz de la Fotografía”, ha informado Del Pozo.

Acompañada por tres de los fotógrafos participantes en el proyecto, Manolo Espaliú, Susana Girón y Laura León, así como por el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, y de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, Del Pozo ha destacado que “la muestra ofrece un recorrido por una Andalucía diversa y compleja, en el que cada territorio adquiere un nuevo significado, casi una vida propia, a través de la mirada de sus autores”. Con este proyecto, “no tratamos de construir una imagen única de Andalucía, sino de mostrar su diversidad mediante diferentes aproximaciones al paisaje rural, quizá el más desconocido por todos nosotros, siempre alejadas de los tópicos y de la visión pintoresquista que tanto ha lastrado la imagen de Andalucía”, ha añadido.

‘Misión Andalucía’ reúne un total de 122 imágenes realizadas por María Clauss, Santi Donaire, Manuel Espaliú, Susana Girón, Laura León, Pablo López, David Jiménez y Julián Ochoa en un amplio proceso de trabajo de campo sobre el territorio andaluz. El proyecto está comisariado por Juan María Rodríguez, director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía (CAF), y cuenta con la dirección científica de Silvia Fernández Cacho, del Laboratorio del Paisaje Cultural del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

La estancia de la exposición en Córdoba, programada hasta el próximo 15 de noviembre, permite, además, poner el foco en la relación de la exposición con el territorio que la acoge. De este modo, trece de las fotografías que integran la muestra fueron realizadas en la provincia de Córdoba por Laura León y Julián Ochoa, e incorporan al relato general de ‘Misión Andalucía’ paisajes cordobeses que pueden ser reconocidos por el público y contemplados, al mismo tiempo, desde una perspectiva contemporánea y personal.

Los visitantes podrán acceder además a recursos sonoros vinculados a la exposición mediante códigos QR, que permiten escuchar a los propios fotógrafos, al comisario y a la asesora científica explicar el proceso de trabajo y profundizar en algunas de las imágenes. Estos contenidos constituyen también una herramienta de mediación destinada a favorecer la accesibilidad de la muestra. Además, se incorpora una proyección que subraya el papel del paisaje -real e imaginado- en la construcción de la identidad andaluza.

Cine y paisaje andaluz

Como actividad complementaria a la exposición, la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba incorpora por primera vez a su programación el ciclo ‘Misión Andalucía’. Esta iniciativa propone trasladar al lenguaje cinematográfico la reflexión sobre el territorio planteada por la exposición, a través de una selección de películas en las que el paisaje andaluz adquiere un papel esencial en el desarrollo de la narración.

El ciclo comenzará el martes 22 de septiembre, a las 20:00 horas, con la proyección de ‘El corazón de la tierra’, dirigida por Antonio Cuadri. La programación continuará el jueves 29 de octubre, a las 18:00 horas, con ‘Iván & Hadoum’, premiada ópera prima de Ian de la Rosa, y concluirá el jueves 12 de noviembre, a las 18:00 horas, con ‘Parking’, coproducción de Rumanía, España y la República Checa dirigida por el cineasta rumano Tudor Giurgiu y basada en la novela ‘Cercanías’, de Marin Mălaicu-Hondrari.

El paisaje como libro de familia

Si el paisaje es, en palabras de la historiadora del arte y arquitecta paisajista Mónica Luengo, “nuestro libro de familia”, ‘Misión Andalucía’ propone recorrer visualmente ese gran “libro de familia andaluz”. La iniciativa plantea una cartografía plural y autoral de una comunidad extensa y diversa, imposible de abarcar de manera exhaustiva en un único proyecto, pero susceptible de ser interpretada desde múltiples miradas contemporáneas.

El proyecto supone una aproximación amplia al paisaje andaluz protagonizada íntegramente por fotógrafos andaluces, con el propósito de revisar el imaginario visual tradicional y aportar nuevas perspectivas sobre el territorio. Las imágenes rehúyen la representación tópica de Andalucía para detenerse en paisajes cotidianos, espacios rurales y entornos naturales que forman parte de la identidad de la comunidad.

Los ocho autores se han desplegado por más de 40 entornos naturales correspondientes a unas 40 comarcas, abordando altiplanos y subdesiertos esteparios, serranías, campiñas, valles y vegas, litoral y marismas.

El proyecto centra especialmente su atención en los entornos rurales, documentando la interacción entre naturaleza, huella humana e intervención urbana y haciendo visibles paisajes de alto valor patrimonial poco conocidos por el gran público. En este sentido, ‘Misión Andalucía’ contribuye a una modernización de la mirada pública sobre el paisaje andaluz, subrayando su dimensión patrimonial y sus huellas culturales, etnográficas y geográficas.

Metodología y archivo para el futuro

El trabajo se ha realizado exclusivamente en color y en formatos 3:2 y 3:4, buscando coherencia expositiva y unidad formal, sin menoscabo de la libertad creativa de los autores. De las aproximadamente 350 imágenes producidas durante la misión, en torno a un centenar forman parte de la exposición que se verá en Córdoba.

El conjunto completo se ha integrado en los fondos del CAF y ha quedado a disposición de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y del IAPH como herramienta de divulgación y potencial recurso técnico y científico. De esta forma, ‘Misión Andalucía’ trasciende su dimensión expositiva para convertirse en un archivo contemporáneo del estado actual del paisaje andaluz, en un momento de profundas transformaciones sociales y medioambientales.

La misión fotográfica se sitúa en la frontera entre el registro documental y el nuevo documentalismo fotográfico, manteniendo el punto de vista autoral dentro del espíritu de documentación del territorio definido por la dirección del proyecto. Así, el equipo artístico de este proyecto está integrado por fotógrafos con trayectorias consolidadas en el ámbito nacional e internacional y con una estrecha vinculación al tratamiento del paisaje y el territorio.

El diseño expositivo y editorial ha sido realizado por Juan José Justicia, fundador del estudio underbau, responsable de algunos de los fotolibros más influyentes de la fotografía española contemporánea. La exposición se acompaña de un amplio catálogo y de recursos pedagógicos que subrayan la importancia del paisaje en la configuración, tanto imaginaria como real, de la identidad andaluza.

Un homenaje a María Clauss

La exposición mantiene además la memoria de una de sus autoras, la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz. Su participación en ‘Misión Andalucía’ constituye parte esencial del proyecto y permite reconocer una trayectoria marcada por el compromiso con la memoria, el territorio y la identidad.

Con ‘Misión Andalucía’, la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte refuerza el papel del Centro Andaluz de la Fotografía como espacio de referencia para la reflexión sobre la identidad visual de Andalucía y consolida, junto al IAPH, un proyecto concebido como herramienta de conocimiento, memoria y documentación futura del territorio andaluz.