José Calvo Poyato estrena obra en las VII Jornadas de Novela Histórica

Olalla García y Jesús Sánchez Adalid abrirán el encuentro el 29 de septiembre, mientras que José Calvo Poyato presentará el día 30 por primera vez en España ‘El Imperio en la Tormenta’, coincidiendo con su llegada a las librerías

El Ayuntamiento de Montilla celebrará los próximos 29 y 30 de septiembre la sexta edición de las Jornadas de Novela Histórica, una cita ya consolidada en la programación cultural de la ciudad que reunirá en el Castillo de Montilla a Olalla García, Jesús Sánchez Adalid y José Calvo Poyato. La programación tendrá este año como uno de sus principales atractivos la presentación, el mismo día de su llegada a las librerías, de la nueva novela de Calvo Poyato, El Imperio en la Tormenta.

Las jornadas comenzarán el martes 29 de septiembre, a las 20:00 horas, en el salón de actos del Castillo de Montilla. Olalla García abordará su novela El pecado nefando, basada en un caso real y centrada en la persecución de la homosexualidad en siglos pasados, mientras que Jesús Sánchez Adalid acercará al público Tres halcones para Tamerlán, una historia ambientada en la embajada enviada desde la Castilla de Enrique III hasta la corte del emperador asiático Tamerlán.

La primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, ha explicado que estas jornadas responden al propósito del Ayuntamiento de Montilla de “generar espacios donde el montillano y la montillana puedan tener un lugar de ocio en torno a la cultura”. En este sentido, ha destacado que “la cultura y la literatura en particular nos ayudan a generar conocimiento y a compartir en comunidad”, además de permitir un acercamiento a la historia que contribuya a conocer de dónde venimos y a desarrollar un espíritu crítico.

Bujalance ha señalado también que alcanzar la sexta edición demuestra que “estamos ante un evento cultural en Montilla ya consolidado”, y ha agradecido a José Calvo Poyato su implicación para mantener esta cita y hacer posible que la presentación de su última novela tenga lugar por primera vez en Montilla.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha puesto en valor la respuesta del público durante las cinco ediciones anteriores y ha agradecido a Calvo Poyato “la coordinación y esa búsqueda de los mejores autores para Montilla”, así como la elección de la ciudad para el lanzamiento de su nueva obra.

El miércoles 30 será precisamente el turno de José Calvo Poyato, escritor, historiador y coordinador de las jornadas, quien presentará El Imperio en la Tormenta coincidiendo con el día de su llegada a las librerías. “El sitio de España donde por primera vez voy a hablar de El Imperio en la Tormenta va a ser Montilla”, ha destacado.

La obra continúa su aproximación a la figura de Felipe II y aborda, entre otros acontecimientos, el enfrentamiento entre la Monarquía Hispánica e Inglaterra a finales del siglo XVI. Calvo Poyato ha defendido además la capacidad de este género para divulgar el pasado: “la novela histórica siempre ha interesado muchísimo a los lectores porque es una forma de acercarse a la historia”, combinando acontecimientos históricos con los elementos de ficción propios de la narrativa.

Con esta sexta edición, el Ayuntamiento de Montilla da continuidad a unas jornadas concebidas como punto de encuentro entre literatura, historia y ciudadanía, acercando a Montilla a autores y autoras de referencia dentro de la novela histórica.