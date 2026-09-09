Repinte de más de 40 pasos de peatones y más de 5 kilómetros de señalización para un inicio de curso más seguro

Tras el ruego solicitado por el Partido Popular en el último pleno, el Ayuntamiento de Montilla está llevando a cabo una actuación de mejora y renovación de la señalización horizontal del municipio con motivo del inicio del nuevo curso escolar, con especial atención a los puntos que presentan un mayor deterioro y, especialmente, a los entornos de los centros educativos. Los trabajos contemplan la intervención en más de 40 pasos de peatones y más de 5 kilómetros de señalización vial, además de otros elementos de señalización horizontal.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que esta actuación responde a la necesidad de seguir cuidando los espacios cotidianos de la ciudad y reforzar la seguridad en un momento especialmente relevante por el inicio del curso escolar. “Anunciamos muchas veces grandes obras, pero también lo cotidiano y las pequeñas obras mejoran de una manera muy determinante la calidad de vida de los ciudadanos”, ha señalado, subrayando que “hablar de este tipo de actuaciones, de señalización viaria, es hablar de seguridad en la población y sobre todo en zonas tan sensibles como las que estamos ahora mismo, que son zonas escolares”.

Rafael Llamas ha incidido además en que “una ciudad cuidada, sin duda alguna, es una ciudad mucho más segura”, y ha explicado que las actuaciones de mantenimiento realizadas durante los últimos años han permitido que este curso no sean necesarias grandes obras en los centros educativos dentro de las competencias municipales. En este sentido, ha señalado que existen demandas de algunos centros que requieren inversiones que exceden las competencias del Ayuntamiento y que serán trasladadas a la Junta de Andalucía.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Valeriano Rosales, ha explicado que la intervención tiene como objetivo “hacer de Montilla una ciudad más accesible” y favorecer desplazamientos más seguros, especialmente a pie. Los trabajos se centran en más de 40 pasos de peatones, más de 5 kilómetros de señalización vial y distintos elementos de señalización horizontal que requieren renovación o mejora.

La actuación se está desarrollando mediante el trabajo conjunto del servicio municipal de señalización y una empresa especializada, lo que permite ampliar el alcance de las intervenciones y atender las necesidades detectadas en distintos puntos de la localidad. La financiación es principalmente municipal y cuenta también con una aportación de 9.000 euros del Plan Iniverte de la Diputación de Córdoba.

Valeriano Rosales ha señalado que se ha puesto “especial énfasis” en los entornos educativos por el incremento de los desplazamientos de alumnado, familias y profesionales con el comienzo del curso. En total, se ha establecido un refuerzo en los entornos de los centros educativos de educación especial, infantil, primaria y secundaria de Montilla, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en las entradas y salidas.

Dentro de las medidas vinculadas a la mejora de los entornos escolares, el Ayuntamiento de Montilla ha colaborado con la comunidad educativa del Colegio Salesiano para habilitar un espacio de «Beso y adiós», atendiendo a una demanda planteada por las familias y el propio centro.

El funcionamiento de este espacio permitirá que las familias dejen al alumnado en el punto habilitado, desde donde una persona del claustro o del AMPA podrá acompañarlo hasta el interior del centro. Según ha explicado Valeriano Rosales, esta medida busca facilitar la organización de las entradas, reducir situaciones de riesgo y generar un entorno escolar “más seguro y ordenado”.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, esta iniciativa representa además un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, los centros educativos, las familias y las asociaciones para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

La Corredera vuelve a la semipeatonalidad

Durante la comparecencia, Valeriano Rosales también ha informado de que a partir del lunes 14 de septiembre, desde las 8:00 horas, la circulación en el entorno de la Corredera recuperará la configuración previa a la intervención realizada en el torreón de la Tercia en la calle San Juan de Ávila.

Esta modificación permitirá recuperar la circulación habitual para los vehículos autorizados, así como facilitar las operaciones de carga y descarga y el acceso de residentes. Además, la calle Escuela recuperará el sentido de circulación desde la Plaza de la Inmaculada hacia la Plaza de Abastos.

Rafael Llamas ha reiterado el compromiso municipal de seguir trabajando para hacer de Montilla “una ciudad mucho más cómoda”, donde se favorezca la convivencia y se garantice la seguridad tanto de peatones como de las personas que circulan en vehículo.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en el mantenimiento y mejora del espacio público, con especial atención a la accesibilidad, la movilidad peatonal y la seguridad de los desplazamientos, especialmente en los entornos frecuentados diariamente por niños y niñas y sus familias.