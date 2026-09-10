Montilla acoge la segunda jornada de la Liga Speedsoft Andaluza

Montilla vuelve a ser epicentro andaluz del Speedsoft con la nueva celebración de la Liga Speedsoft Andaluza (LSA), el próximo 12 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en MontiAventura Speedsoft Arena, en Montilla, sede de toda la competición durante esta temporada.

La segunda jornada supondrá alcanzar el ecuador de la liga, que reúne a cerca de 60 jugadores y equipos procedentes de diferentes puntos de la península, consolidando a Montilla como punto de encuentro del Speedsoft competitivo.

La LSA se disputa bajo el sistema Iberian Flag System (IFS), una modalidad de Speedsoft 5×5 en la que los equipos compiten por capturar el pañuelo y llevarlo hasta la portería rival. El formato apuesta por encuentros rápidos, estrategia, precisión y un sistema de competición reglado.

La competición cuenta actualmente con siete equipos: SDI, Orphans Dynasty, Proyec Monkey, SDI Academy, Crazy Joker, ECO Sport y Orphans Dynasty Cantera. Tras una primera jornada marcada por la igualdad, la clasificación afronta ahora una segunda cita que puede resultar decisiva para las aspiraciones de los equipos de cara a la jornada final.

Desde la organización se destaca también el carácter pionero del proyecto, con el objetivo de consolidar en Andalucía una competición estable y profesionalizada. La LSA cuenta con el respaldo de la Federación Española de Airsoft (FEA), dentro de su apuesta por dar una estructura formal al Speedsoft competitivo a nivel nacional.

La jornada podrá seguirse en directo desde las instalaciones de MontiAventura Speedsoft Arena, pero también desde casa a través de las retransmisiones en directo de Instagram (@lsa.speedsoft) y YouTube (@LigaSpeedsoftAndaluza), acercando la competición a todos aquellos aficionados que no puedan desplazarse hasta Montilla.

El cuerpo arbitral propio volverá a ser una pieza fundamental para garantizar el rigor y la imparcialidad de la competición, en línea con el objetivo de la LSA de seguir profesionalizando este deporte.

La organización quiere aprovechar esta cita para agradecer especialmente el apoyo de patrocinadores, colaboradores, equipos y jugadores, cuyo compromiso está haciendo posible el desarrollo de esta primera temporada y el crecimiento de una competición que pretende seguir dando pasos adelante.

Tras esta segunda jornada, quedará todo preparado para el desenlace de la temporada, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre, cuando se decidirá definitivamente la clasificación de la Liga Speedsoft Andaluza.