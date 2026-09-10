78 jóvenes deportistas dieron el do de pecho en el IV Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla

Montilla volvió a convertirse el pasado domingo en punto de encuentro del triatlón base andaluz con la celebración del IV Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla, organizado por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, el Servicio Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón.

La cuarta edición dio un nuevo paso adelante al reunir a 78 jóvenes deportistas, confirmando la progresiva consolidación de una prueba que nació hace apenas cuatro, y coronó en Montilla a los campeones de Andalucía de Triatlón Cros de las categorías alevín

e infantil. Por ello, la competición tuvo además una especial relevancia deportiva al albergar estos Campeonatos, poniendo en juego cuatro títulos autonómicos. Asimismo, fue puntuable para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón y constituyó la penúltima cita del IV Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores Diputación de Córdoba.

Desde primera hora de la mañana, las piscinas municipales de verano y el Parque Enrique Tierno Galván acogieron las diferentes salidas de una jornada en la que participaron deportistas desde categoría juvenil hasta prebenjamín.

La natación se desarrolló en las piscinas municipales, mientras que los segmentos de bicicleta de montaña y carrera a pie tuvieron como escenario el Parque Enrique Tierno Galván y la misma piscina, donde familiares, acompañantes y aficionados pudieron seguir y animar a los jóvenes triatletas.

Montilla corona a los nuevos campeones andaluces de Triatlón Cros.

Uno de los grandes atractivos de esta edición fue la celebración conjunta de los Campeonatos de Andalucía de las categorías alevín e infantil. Montilla repetía como sede del campeonato infantil y sumaba este año, como importante novedad, la disputa del título

autonómico alevín.

La jornada dejó así proclamados en Montilla a los nuevos campeones y campeonas de Andalucía de Triatlón Cros de ambas categorías, además de numerosos podium y destacados resultados de deportistas pertenecientes a clubes procedentes de distintos

puntos de Andalucía.

La participación de jóvenes triatletas y escuelas de diferentes provincias volvió a poner de manifiesto el crecimiento del triatlón de base y convirtió durante varias horas a Montilla en uno de los principales focos de este deporte en Andalucía.

La Corporación Municipal de Montilla quiso también respaldar con su presencia esta importante cita deportiva y acompañar a los jóvenes deportistas en la entrega de premios. El acto contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto a María Luisa Rodas, de Izquierda Unida, y Manuel Arrabal, del Partido Popular, mostrando así el apoyo institucional a una prueba que continúa creciendo y consolidándose dentro del calendario deportivo andaluz.

Podium campeonatos:



Infantil femenino

1ª Claudia Peña Fernández C.D. Galosport 0:18:51

2ª Martina Pérez Payan C.D. Galosport 0:19:26

3ª Iria Jiménez Novoa Montilla-Córdoba Triatlón 0:19:33

Infantil masculino

1º Iván Montoro Navarrete C.D. Triclub Babyschool 0:17:03

2º Alejandro Tapia Hidalgo C.T. Torremolinos 0:17:23

3º Guillermo Rodríguez García C.D. Triclub Babyschool 0:17:26



Alevín femenino



1ª Elena Mesa Revuelta Montilla-Córdoba Triatlón 0:09:40

2ª Natalia García Barbarroja C.D. Galosport 0:09:50

3ª Sophie Piñol Bacci C.T. Costa del Sol 0:10:57



Alevín masculino



1º Ignacio Peña Fernández C.D. Galosport 0:09:57

2º Manuel Cantos Rodríguez Montilla-Córdoba Triatlón 0:09:59

3º Alai Blanco Baños Montilla-Córdoba Triatlón 0:10:24



Una prueba que continúa creciendo

Para el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, el balance de esta cuarta edición es especialmente positivo, tanto por el incremento de participación como por el desarrollo de la jornada.



Al crecimiento del número de inscritos se une la importancia deportiva alcanzada por la competición, que en apenas cuatro ediciones ha pasado a albergar campeonatos autonómicos y a formar parte tanto de la Liga Andaluza de escuelas como del circuito provincial de menores.

La organización considera que esta evolución supone un respaldo al trabajo realizado durante estos años y refuerza el objetivo de seguir haciendo crecer una prueba destinada principalmente a fomentar el deporte entre los más jóvenes.

El voluntariado, pieza fundamental

Desde el Club Deportivo Atlético Gran Capitán se quiere realizar un agradecimiento muy especial a todos los voluntarios y voluntarias que participaron en la organización.

Su implicación antes, durante y después de la competición fue fundamental para atender los circuitos, las transiciones, los accesos, los avituallamientos y las numerosas tareas necesarias para desarrollar una prueba de estas características.



El esfuerzo colectivo y la colaboración de todas las personas implicadas permitieron que los jóvenes deportistas pudieran disfrutar de la competición en las mejores condiciones posibles.

El club agradece igualmente el respaldo del Ayuntamiento de Montilla y su Servicio Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón, así como la colaboración de las empresas y entidades que han contribuido a hacer posible esta cuarta edición.

Concluido el IV Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla, el Atlético Gran Capitán hace un balance muy positivo de una jornada que vuelve a demostrar la capacidad de Montilla para organizar competiciones deportivas de ámbito andaluz y, especialmente, para seguir apostando por la promoción del deporte base.

Cuatro ediciones después de su nacimiento, el Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla continúa creciendo y consolidándose como una cita de referencia para las futuras generaciones del triatlón andaluz.

Categorías celebradas fuera de los campeonatos

Juvenil femenino: 1ª Alba Torres Rivera Montilla-Córdoba Triatlón 0:40:38

Juvenil masculino: 1º Adrián Parrado Vidal C.D.T. Triolalla Nosolorodamiento 0:34:27

Cadete femenino: 1ª Paula Torres Rivera Montilla-Córdoba Triatlón 0:40:36



Cadete masculino

1º Lucas Jony Milla Bendezu C.D. Guadamecí 0:32:18

2º Gonzalo Pérez Redondo Montilla-Córdoba Triatlón 0:33:40

3º Álvaro López Albalá Triatlón Baena 0:33:43



Benjamín femenino



1ª Paula Cárdenas Algaba C.T. Costa del Sol 0:05:58

2ª Jimena Pérez Payan C.D. Galosport 0:06:26

3ª Sofía Dolukhanian Sarkisyan C.T. Torremolinos 0:06:34



Benjamín masculino



1º Aitor Cazorla Molina C.D. Guadamecí 0:06:49

2º Juan Piñol Bacci C.T. Costa del Sol 0:07:02

3º Arturo Salas Úbeda C.D. Guadamecí 0:07:23



Prebenjamín

1ª Elena Cantos Rodríguez Montilla-Córdoba Triatlón

1ª Aitana Peña Fernández C.D. Galosport

1º Marco Estévez González No Federado

1º Mario Ríos Waljus C.T. Costa del Sol

1º Carlos Cárdenas Algaba C.T. Costa del Sol

1º Agus Bonillo Guerrero No federado

1º Miguel Márquez Gallegos Atlético Gran Capitán

1º Luis Márquez Gallegos Atlético Gran Capitán

1º Hugo Gallego Parrilla No federado