Convocado el Premio Romero Esteo para incentivar la dramaturgia joven andaluza

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha publicado hoy la convocatoria para concurrir al Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo (BOJA núm. 141 de 23 de julio de 2026). Dirigida a fomentar la creación dramática contemporánea y apoyar el talento emergente en el ámbito de las artes escénicas andaluzas, el plazo para presentar textos finaliza el próximo 3 de septiembre.

Se podrán presentar textos inéditos y de carácter literario teatral, escritos por autores y autoras andaluces con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años nacidos en Andalucía o con residencia ininterrumpida en la comunidad autónoma durante al menos los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria. También podrán concurrir obras creadas en colaboración, siempre que todas las personas coautoras cumplan los requisitos establecidos. La convocatoria establece un único premio de 5.000 euros y hasta dos accésits de 1.500 euros cada uno. Además, la obra ganadora y los accésits, en caso de concederse, serán publicados por el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (CIRAE).

Para concurrir al certamen, los participantes deberán presentar un único texto original e inédito de carácter literario teatral, escrito en castellano. No podrán optar al premio las obras que hayan sido publicadas, representadas o difundidas previamente por cualquier medio, incluidas las redes sociales. Asimismo, la convocatoria establece expresamente que no serán admitidos textos creados mediante sistemas, herramientas o técnicas vinculadas a la inteligencia artificial.

Asimismo, las obras deberán estar inscritas, o haber solicitado su inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General de la Propiedad Intelectual. En este último supuesto, la inscripción deberá acreditarse antes de que se dicte la resolución de concesión del premio. Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma telemática, a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía, como presencialmente en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros de la Junta de Andalucía.

La evaluación de los textos correrá a cargo de un jurado especializado que valorará especialmente la calidad de la escritura dramática, la viabilidad escénica de la obra, la innovación en el lenguaje y la estructura dramática, así como la promoción de valores y derechos fundamentales. El jurado estará integrado por personal experto en el área, como el dramaturgo Sergio Rubio Andrade; la investigadora Ana Sánchez Acevedo o la programadora María Dolores Gómez Jiménez. Junto a ellos, formarán parte del jurado la directora del IAAEM, Violeta Hernández, y la titular de Área del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, María Jesús Bajo.

Esta convocatoria se incluye en el Plan de Impulso a la Dramaturgia que promueve el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (IAAEM), dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, que organiza distintas acciones promocionales entre los y las jóvenes para incentivar la creación teatral. Acciones entre las que se encuentran las visitas a escuelas de arte dramático andaluzas, centros de formación escénica y escuelas de escritura creativa o la impartición de talleres de dramaturgia para jóvenes.

La anterior edición premió la obra ‘Pavo Real’, del malagueño Alonso Gil Gil y recibieron sendos accésits ‘Habitar el giro’, de Lucía Castells, y ‘Encuentros. Lo que pasa cuando no pasa nada’, de Candela Holgado. ‘Palíndromo’, de Daniel Soto Pardo, fue la mejor obra presentada en 2024 y, anteriormente, en 2023, esta nueva etapa en la que se convoca el Premio, ‘Liona’, de Álvaro Miguel Herce Rosales. Además, las obras ‘La nana truncada’, de Ana Isabel Alarcón, y ‘Mars One’, de Markel Hernández, obtuvieron la consideración del jurado y recibieron sendos accésits en esa misma convocatoria. Desde su creación, en 1997, han sido galardonados dramaturgos andaluces, entre los que se encuentran Javier Berger, Miguel Palacios, David Montero, Ruth Rubio, Marilia Samper o Gracia Morales, entre otros.