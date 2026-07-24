La Universidad Autónoma de Madrid desarrolla una nueva campaña de investigación arqueológica en el Castillo

El Ayuntamiento de Montilla colabora con la Universidad Autónoma de Madrid en una nueva campaña de investigación arqueológica que se desarrolla en el entorno del Castillo de Montilla, una iniciativa que permitirá ampliar el conocimiento sobre el pasado histórico del municipio y su papel en uno de los periodos más relevantes de la historia de la antigua Hispania.

Los trabajos, dirigidos por el arqueólogo Javier Moralejo, forman parte de un proyecto de I+D financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades, centrado en el estudio de la resistencia de las poblaciones ibéricas frente a la presencia romana y en el posterior proceso de romanización de la Campiña cordobesa. La investigación toma como punto de partida los trabajos desarrollados en el yacimiento de la antigua Ulia, en Montemayor, y amplía ahora su ámbito de estudio al territorio de Montilla.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que esta actuación responde a la apuesta del Ayuntamiento por la investigación y la puesta en valor del patrimonio histórico del municipio. «No dejamos de impulsar iniciativas que nos permitan conocer mejor nuestro patrimonio, también el arqueológico, para descubrirlo, investigarlo y mostrarlo al resto del mundo», señaló.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, puso en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Autónoma de Madrid, destacando que este tipo de investigaciones permiten seguir profundizando en el conocimiento del patrimonio arqueológico de Montilla y avanzar en su conservación, estudio y difusión como parte de la identidad histórica del municipio.

El arqueólogo Javier Moralejo explicó que la campaña pretende arrojar nueva luz sobre el papel que desempeñó la Campiña cordobesa durante las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo, así como conocer mejor el proceso de transformación del territorio tras la consolidación del dominio romano. Según indicó, el objetivo es estudiar el territorio desde una perspectiva más amplia para comprender cómo evolucionaron los asentamientos y las poblaciones de la zona tras el conflicto.

Los trabajos que se desarrollan actualmente consisten principalmente en prospecciones arqueológicas mediante técnicas especializadas y detección metálica autorizada, un método habitual en la denominada arqueología del conflicto que permite localizar restos de armamento y otros materiales relacionados con antiguos escenarios bélicos. Paralelamente, el proyecto contempla futuras actuaciones arqueológicas en distintos puntos del territorio para profundizar en el conocimiento de los asentamientos de época romana.

La campaña cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por arqueólogos, especialistas en prospección y estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que desarrollarán durante los próximos quince días una primera fase de trabajo de campo en Montilla, con la previsión de regresar en los próximos meses para continuar las investigaciones en distintos enclaves de interés arqueológico.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su compromiso con la investigación científica y la conservación del patrimonio histórico, favoreciendo el desarrollo de proyectos que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre el pasado del municipio y a reforzar su valor cultural y turístico.