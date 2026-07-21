Montilla incorpora 10 nuevas cámaras de vigilancia por 50.000€

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el nuevo sistema inteligente de videovigilancia para el control de la movilidad y la seguridad ciudadana, una actuación que permitirá reforzar la capacidad de respuesta de la Policía Local, optimizar la gestión del tráfico y avanzar en un modelo de ciudad más segura, moderna y eficiente.

El proyecto, financiado íntegramente por el Ayuntamiento con una inversión cercana a los 50.000 euros, ha permitido la instalación de diez nuevas cámaras inteligentes de videovigilancia y lectura automática de matrículas distribuidas en seis puntos estratégicos de acceso a Montilla: la avenida de las Camachas, la avenida de Málaga, la avenida de Santa María, la avenida Pío XII, la calle Aguas y la rotonda de Boucau con avenida de Andalucía. Estas nuevas cámaras se integran en la plataforma municipal de control del tráfico y complementan el sistema de videovigilancia ya existente en el municipio.

Durante la comparecencia, el concejal de Seguridad Ciudadana, Valeriano Rosales, explicó que esta tecnología «no se instala para vigilar a los ciudadanos, sino para dotar a la Policía Local de mejores herramientas para protegerlos». En este sentido, señaló que el sistema permitirá visualizar el estado del tráfico en tiempo real, detectar incidencias con mayor rapidez, facilitar la actuación ante accidentes y mejorar tanto la seguridad vial como la seguridad ciudadana.

El concejal destacó además que las diez cámaras, ya operativas, reforzarán las labores preventivas y facilitarán las investigaciones policiales gracias a la lectura automática de matrículas. «Lo que buscamos principalmente es prevenir cualquier acto delictivo y anticiparnos para que los dispositivos policiales puedan actuar de una manera más eficiente», afirmó.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, subrayó que esta actuación responde al compromiso del equipo de gobierno con la modernización de los servicios públicos municipales. «Uno de los objetivos de este mandato es incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la gestión diaria del Ayuntamiento, y la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar de la ciudadanía», señaló.

Asimismo, Lidia Bujalance recordó que Montilla no parte de cero, ya que el municipio cuenta desde hace años con cámaras de videovigilancia en la zona centro y en edificios municipales. «Con este nuevo despliegue damos un paso más para dotar a la Policía Local de herramientas que permitan anticiparse a las incidencias y mejorar la seguridad de todos los ciudadanos. No se trata de vigilar, sino de proteger», destacó.

El jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, destacó que el nuevo sistema de videovigilancia supone «un paso adelante» en la modernización de los recursos del cuerpo y explicó que las cámaras permitirán conocer en tiempo real el estado de la circulación, detectar incidencias con mayor rapidez y mejorar la respuesta ante accidentes.

Durante la presentación también se puso en valor el trabajo conjunto desarrollado por alcaldía, el Área de Seguridad, Policía Local y los distintos servicios municipales para hacer posible la implantación de este sistema, que permitirá seguir avanzando hacia una gestión pública basada en la innovación, la prevención y la eficiencia.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su apuesta por incorporar la tecnología al servicio de las personas, consolidando un modelo de ciudad más segura, conectada y preparada para afrontar los retos presentes y futuros mediante herramientas que contribuyen a mejorar la convivencia y la calidad de vida de la ciudadanía.