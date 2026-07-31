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Hípica Montilla

Fuerza, tradición y el chasquido de las riendas se sintieron en el II Concurso de arrastre de trineo con mulos

PorAntonio Galán

Jul 31, 2026

El polvo del albero se levantó el pasado sábado en la pista hípica de Montilla con la celebración del II Concurso de arrastre de trineo con mulos organizado por la Asociación Grupo Romero y Amigos del Caballo de Montilla.

En la pista acondicionada para la prueba de arrastre de trineo se dieron cita los 34 mulos participantes provenientes de Carmona, Gerena, Huelva, Los Palacios de Villafranca, Moguer, Aguilar de la Frontera y Montilla, divididos en las siguientes categorias atendiendo a su estatura:

  • Chicos de 1,32 mts a 1,51 mts salida 340 kilos / llegada 390 kilos
  • Medianos de 1,51 mts a 1,59 mts salida 390 kilos / llegada 440 kilos
  • Grandes de 1,59 mts en adelante salida 440 kilos / llegada 490 kilos

Lo que se vivió en la pista como un desafío deportivo y festivo fue durante siglos, el motor económico del campo. Antes de la llegada de los tractores y la maquinaria pesada, el mulo era la columna vertebral de la agricultura y el transporte en zonas de orografía difícil.

El mulo nace del cruce entre asno y yegua: el mulo combina la fuerza y resistencia del primero con la alzada y potencia de la segunda.

Aunque a simple vista pueda parecer una mera cuestión de fuerza bruta, el tiro de carga es un arte donde la sincronización entre el guía y el animal lo es todo. El momento cumbre de la prueba llega cuando la carga parece clavada al suelo. Es ahí donde la voz del mulero cobra un valor decisivo. Sin tocar al animal, solo con jaleos de ánimo y las riendas, el mulero logra que el mulo hinque las pezuñas, baje el lomo y venza la inercia inicial.

La noche de competición dejó los siguientes ganadores

Mulos grandes

  1. Jesús Villa con Candonelo
  2. Jesús Villa con Peregrino
  3. Joaquín Requena con Sisuco

Mulos medianos

  1. Joaquín Requena con Peonza
  2. Joaquín Requena con Sisuka
  3. Juan Om. con Rosi

Mulos medianos

  1. Bienvenida con Argaluz
  2. Bienvenida con Malena
  3. Joaquín Requena con Valez

Premio al mulo mejor ataviado fue para Triana propiedad de Francisco García

Premio al mejor mulo local cuyo propietario es Francisco González

La Asociación Grupo Romero y Amigos del Caballo de Montilla sorteó una silla de montar, cuyo ganador posa al recoger el premio

Lejos de ser un mero espectáculo del pasado, el tiro de carga se reafirma como un homenaje vivo al animal que moldeó el paisaje rural y a la memoria de quienes aprendieron a entenderse con él a través de un sonido y un tira y afloja de cuero.

Por Antonio Galán

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