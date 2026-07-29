Culmina la primera fase de recuperación de un inmueble anexo a la Casa de las Aguas para ampliar el complejo cultural del Museo Garnelo

El Ayuntamiento de Montilla ha finalizado la primera fase de las obras de recuperación de un inmueble anexo a la Casa de las Aguas, una actuación que permitirá ampliar en el futuro el conjunto cultural vinculado al Museo Garnelo. Los trabajos han supuesto una inversión de 39.500 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Córdoba a través del Plan Invierte 2025, y han sido ejecutados por la empresa montillana Naeshin SL en un plazo de dos meses.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que esta intervención ha sido posible una vez resuelta la titularidad del inmueble, una cuestión que permanecía pendiente desde la adquisición de la Casa de las Aguas por parte del Ayuntamiento.

«Este espacio quedó fuera de la rehabilitación inicial de la Casa de las Aguas porque entonces no estaba completamente resuelta su titularidad. Una vez solventada esa situación, hemos podido actuar para consolidar un edificio que forma parte del conjunto y que tendrá un importante papel en el desarrollo futuro de este espacio cultural», ha señalado.

La actuación ha consistido en la demolición de algunos cuerpos anexos que carecían de valor arquitectónico, así como en la consolidación de la cubierta y la rehabilitación de diferentes elementos estructurales y paramentos exteriores, garantizando la conservación del inmueble y evitando el deterioro que presentaba.

Según ha explicado el alcalde, esta intervención constituye una primera fase de un proyecto más amplio que continuará con la redacción de un nuevo proyecto para adecuar el edificio a sus futuros usos.

«Nuestro objetivo es seguir recuperando patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Ahora iniciaremos una segunda fase para definir el uso definitivo de este inmueble, que previsiblemente estará muy vinculado al Museo Garnelo y permitirá ampliar la superficie destinada a la actividad cultural», ha indicado.

En este sentido, Rafael Llamas ha avanzado que el Ayuntamiento trabajará conjuntamente con la Asociación de Amigos del Museo Garnelo para estudiar las necesidades del espacio y definir su futuro destino, que podría orientarse a nuevas salas expositivas, espacios para exposiciones temporales o dependencias complementarias al museo.

La incorporación de este edificio permitirá además abrir el complejo cultural hacia la calle Lombardo, dotando al Museo Garnelo de un nuevo acceso y mejorando la conexión entre los distintos espacios que integran la Casa de las Aguas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico del municipio, reforzando los equipamientos culturales y ampliando las posibilidades de uno de los espacios de referencia de la actividad cultural montillana.