La XXIII Cata de cerveza llega con cata ciega y casi 60 marcas nacionales y de importación

La Asociación Cultural El coloquio de los perros llevará a cabo su XXIII Cata de cerveza los próximos días 21 y 22 de agosto, viernes y sábado, a partir de las 21 horas, en el Complejo Envidarte.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, se ha convertido en una actividad de referencia en el verano comarcal que alcanza ya este año su vigésima edición.

Los asistentes a la cata podrán degustar casi 60 marcas de cervezas rubias, tostadas, negras o rojas, con y sin alcohol, nacionales y de importación, de abadía, lager y ale, IPA, de trigo o de cebada, que se dispondrán organizadas en varios tipos diferentes, según su precio.

Esta edición de 2026 trae como novedad la celebración de una cata ciega de cerveza el jueves 20 de agosto, a partir de las 21:30 horas, también en el Complejo Envidarte con aforo limitado e inscripción.

Para los organizadores, esta cata es mucho más que probar cervezas. Es una oportunidad para conocer, compartir y conversar, fomentar la interacción entre generaciones y acercarnos a la historia y la importancia cultural de una bebida presente desde hace milenios en las tradiciones mediterránea y europea. Y, por supuesto, siempre desde el consumo responsable.

La Cata de Cerveza tuvo su primera edición en 2002 como respuesta a una inquietud de los socios de «El coloquio de los perros», aficionados a refrescar los calores estivales con cerveza fresca, que se plantearon organizar un evento en el que probar y conocer diferentes cervezas nacionales e internacionales, a la vez que fomentar la interacción y el diálogo intergeneracional, el consumo responsable y la aportación histórica de esta milenaria bebida a la cultura tradicional mediterránea y europea.

Además de todo esto, los beneficios obtenidos en la Cata de Cerveza permiten a la Asociación financiar el resto de actividades que realiza, como la revista «El ladrío», el Concurso de Relato Corto y Fotografía, las catas de vino dirigidas o ciegas, las presentaciones de libros, los coloquios sobre temas de interés y de actualidad, las visitas guiadas a distintos lugares de interés en la provincia o las rutas fotográficas culturales.