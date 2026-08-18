832.095,52 euros para excavar, restaurar y poner en valor la muralla noreste y el posible baluarte de entrada del Castillo

El Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en la recuperación y puesta en valor del Castillo del Gran Capitán con una nueva actuación arqueológica y de restauración en las zonas 3 y 4 del recinto. El proyecto cuenta con un presupuesto de 832.095,52 euros y está financiado a través de las ayudas del 2% Cultural con fondos procedentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Cultura. Las obras, iniciadas el pasado 16 de junio, tienen un plazo de ejecución de ocho meses y su finalización está prevista para el 15 de febrero de 2027.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado el trabajo desarrollado por la Delegación de Cultura, los servicios técnicos municipales y los profesionales responsables de la intervención, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración institucional que hace posible este tipo de actuaciones. “Estamos encontrando ahora que las raíces de Montilla, su historia, se hunden mucho más profundamente en los siglos, estamos hablando del siglo X antes de Cristo”, ha señalado, subrayando que el objetivo municipal pasa por seguir convirtiendo el cerro del Castillo en “un espacio cultural de primer nivel” y en un recurso al servicio del desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.

En este sentido, el alcalde ha recordado la transformación experimentada por el conjunto del Castillo durante la última década, con la mejora de los accesos, la incorporación de nuevos espacios museográficos y la celebración de actividades culturales, visitas y actos públicos. Rafael Llamas ha incidido además en la necesidad de que las inversiones en patrimonio no solo permitan avanzar en el conocimiento histórico, sino que contribuyan a generar un recurso sostenible para Montilla y a poner este patrimonio “al servicio de la ciudadanía”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha puesto de relieve la importancia de continuar desarrollando las actuaciones previstas en el proyecto marco del cerro y Castillo de Montilla, consolidando el trabajo arqueológico iniciado en anteriores intervenciones y favoreciendo que los resultados puedan ser conocidos y disfrutados por la ciudadanía. El Ayuntamiento considera el cerro del Castillo un hito patrimonial de primer orden y apuesta por su conservación, investigación, puesta en valor y futura musealización.

Una intervención sobre la muralla y el posible baluarte de entrada

La actuación contempla dos zonas principales de trabajo: la torre sur, posible baluarte de entrada (Zona III) y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar (Zona IV). Los trabajos tienen como objetivos restaurar, conservar y consolidar los materiales existentes, así como facilitar su interpretación y puesta en valor. La intervención seguirá el criterio de actuación mínima y consolidación de lo existente, de acuerdo con los criterios internacionales de conservación del patrimonio y la legislación vigente.

El gerente y arqueólogo de BM Arqueología y Patrimonio, José Miguel Bascón, ha explicado que la intervención se encuentra todavía en una fase inicial, aunque los trabajos ya han permitido documentar estructuras anteriores a la fortaleza del siglo XIV. En concreto, se han identificado construcciones que podrían corresponder a fases anteriores de ocupación del cerro, en un yacimiento cuya ocupación arqueológica está documentada desde el siglo X-IX a.C. hasta la actualidad.

El arqueólogo ha señalado que, en la zona actualmente excavada, se está estudiando la evolución de las distintas fases de ocupación mediante el análisis estratigráfico y de los materiales recuperados. “No solo estamos excavando e investigando, sino que el objetivo es devolver este patrimonio a su ciudadanía”, ha explicado, destacando el potencial didáctico de los restos y su futura puesta en valor.

Los trabajos actuales dan continuidad a las intervenciones arqueológicas anteriores, concluidas en 2024 y financiadas mediante las ayudas del 1,5% Cultural, que permitieron documentar construcciones medievales vinculadas a la etapa de mayor esplendor del Castillo, además de restos de época ibérica.

La nueva actuación forma parte de la estrategia municipal para recuperar progresivamente el conjunto arqueológico y favorecer una lectura más completa de la fortaleza y de las diferentes sociedades que ocuparon Montilla. El objetivo final es que los restos recuperados puedan ser interpretados y disfrutados por la ciudadanía, reforzando al mismo tiempo el papel del Castillo de Montilla como espacio cultural y como recurso para el desarrollo turístico y socioeconómico del municipio.