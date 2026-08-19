Natalia Marín y José Antonio Marín son los Vendimiadores Mayores de la 71 Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles

El sorteo celebrado en la Casa del Inca ha elegido a los representantes de la Asociación de Vecinos Gran Capitán, que asumirán la representación de la fiesta durante esta edición

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado el tradicional sorteo para la elección de los Vendimiadores Mayores de la 71 Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, un acto que ha tenido lugar en la Casa del Inca y que ha reunido a representantes de las asociaciones participantes, miembros de la Corporación Municipal, colectivos locales y vecinos y vecinas de Montilla. El sorteo ha designado a Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García, representantes de la Asociación de Vecinos Gran Capitán, como Vendimiadores Mayores de esta edición.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, miembros de la Corporación Municipal, José Luis Fernández, hermano mayor de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, representantes de las asociaciones participantes, así como familiares, amistades y vecinos y vecinas que han acompañado a las personas candidatas.

La elección se ha realizado mediante un sorteo en el que una mano inocente ha extraído de un cofre la papeleta con los nombres de las personas elegidas. De esta forma, Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García se convierten en los Vendimiadores Mayores de la 71 Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, tomando el relevo de los representantes de la Asociación de Vecinos El Centro que ostentaron este reconocimiento durante la pasada edición.

En esta edición han participado cinco colectivos locales, cada uno de ellos con una pareja de candidatos.

La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas ha presentado a Claudia Arrabal Caracuel y Carlos Lao Urbano

La Asociación de Vecinos Gran Capitán, a Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García

La Asociación de Vecinos La Silera, a Mireia Jiménez Gálvez y Antonio Jiménez Jiménez

La Asociación de Vecinos El Centro, a Saray Rodríguez García y Juan Luis García Gómez

La Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero, Virgen de las Viñas y amigos del Caballo, a Irene López Zafra y Francisco José González Baños.

Tras conocerse el resultado del sorteo, se procedió a la imposición de las bandas a los nuevos Vendimiadores Mayores y a la entrega de un obsequio por parte del Ayuntamiento de Montilla a todas las personas participantes en la elección, como reconocimiento a su implicación y colaboración con una de las celebraciones más representativas del municipio.

Durante el acto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, felicitó a las personas elegidas y agradeció la participación de todos los colectivos y candidatos que han formado parte de esta elección, poniendo en valor la implicación de las asociaciones y de la ciudadanía en una fiesta estrechamente vinculada a la cultura vitivinícola y a la identidad de Montilla.

Con la elección de Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García comienza una nueva etapa en la que ambos asumirán la representación de la 71 Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, una celebración que se desarrollará del 3 al 7 de septiembre de 2026 y que está declarada de Interés Turístico.