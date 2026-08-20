Presentados cartel y actos de la Fiesta de la Vendimia de Montilla 2026

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, será pregonero y capataz de honor, mientras Almendralejo participará como ciudad invitada en una edición que ampliará su programación desde el jueves hasta el lunes

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, una de las celebraciones más representativas del calendario local, que este año ampliará su programación y volverá a reunir actividades culturales, musicales, religiosas, deportivas y vinculadas al sector vitivinícola durante varios días.

La programación comenzará desde el jueves, reforzando así el inicio de la fiesta con el pregón promovido por la Asociación de Vecinos Gran Capitán, el concierto de la Banda de Música Pascual Marquina en la Plaza de la Asunción y, como novedad, un pasacalles de la Banda de Música La Unión que servirá como arranque oficial de unas jornadas que se prolongarán hasta el lunes festivo.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que esta edición pretende seguir consolidando una celebración estrechamente vinculada a la identidad de la ciudad y al sector vitivinícola. “Seguimos avanzando para que la Fiesta de la Vendimia tenga cada vez mayor relevancia dentro de nuestro municipio y se convierta también en una oportunidad para proyectar Montilla, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestros vinos”.

Una de las principales novedades será la designación del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, como pregonero y capataz de honor de la Fiesta de la Vendimia. Rafael Llamas ha destacado que esta elección busca reconocer “la estrecha relación entre el conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuestro sector vitivinícola”, así como la voluntad de la Universidad de Córdoba de reforzar su presencia en los municipios de la provincia.

La Fiesta de la Vendimia recuperará también este año la figura de ciudad invitada, que recaerá en Almendralejo, municipio con una importante tradición vitivinícola y perteneciente, al igual que Montilla, a la red de ciudades del vino de ACEVIN. El alcalde ha señalado que esta participación permitirá estrechar vínculos entre ambas ciudades y generar nuevas actividades relacionadas con el vino, el turismo y la innovación.

Además, Rafael Llamas ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya en la candidatura de Montilla a Ciudad Española del Vino 2027, una propuesta que se presentará con mayor detalle próximamente y que pretende convertirse en “un punto de inflexión para la proyección de nuestros vinos, nuestro territorio y nuestra marca ciudad”. En este sentido, ha destacado la futura apertura del nuevo centro de recepción de visitantes y del Museo del Vino en el Parador como uno de los principales hitos turísticos de los próximos meses.

El alcalde ha valorado igualmente las perspectivas de la actual vendimia, que, según los datos trasladados por el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, apunta a un incremento de producción de entre un 30 y un 40 por ciento respecto al pasado año, junto a un buen estado sanitario de la uva.

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha destacado que la programación contará con actuaciones musicales durante todos los días, incluyendo orquestas, grupos de versiones, tributos y formaciones montillanas. El lunes pondrá el broche musical el grupo cordobés La Corredera.

“Queremos que la Fiesta de la Vendimia tenga actividad desde el primer día y que la ciudadanía perciba desde el jueves que Montilla está ya inmersa en una de sus celebraciones más importantes”, ha señalado Miguel Sánchez, quien ha recordado que la programación incluirá además actos deportivos, culturales y diferentes propuestas vinculadas al mundo del vino.

Desde la Hermandad de la Santa Cena, su hermano mayor, José Luis Fernández, ha informado de los actos previstos para el día 6, cuando tendrá lugar a las 20:00 horas la tradicional misa flamenca en Bodegas Pérez Barquero, presidida por Abraham Luque y con la participación de Antonio Nieto al cante y Curro Cruz a la guitarra.

Tras la celebración religiosa, a las 21:15 horas partirá desde Bodegas Pérez Barquero la procesión hasta la Plaza de la Merced, donde en torno a las 22:15 horas tendrá lugar uno de los momentos más representativos de la Fiesta de la Vendimia: la tradicional pisa de la uva y la obtención del primer mosto. La programación de la hermandad continuará el lunes día 7 con la misa de regla y una comida de hermandad.

La presentación ha servido igualmente para dar a conocer el cartel anunciador de esta edición, obra del fotógrafo montillano Chema G. Mármol. El autor ha explicado que la composición toma como elemento central la pisa de la uva y el primer mosto, junto a la Virgen de las Viñas, manteniendo referencias a la cartelería histórica de la Fiesta de la Vendimia.

El cartel incorpora además la copa como símbolo del destino final del fruto de la vid y utiliza tonalidades y manchas inspiradas en los vinos jóvenes, con una estética que combina tradición y una visión contemporánea. “La idea era mantener una continuidad con los carteles históricos y, al mismo tiempo, aportar una lectura actual de uno de los momentos más emocionantes de nuestra vendimia”, ha explicado Chema G. Mármol.

El Ayuntamiento de Montilla, junto al Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, la Hermandad de la Santa Cena y el resto de entidades participantes, continúa ultimando los detalles de una Fiesta de la Vendimia que volverá a convertir septiembre en un mes dedicado a la cultura del vino, la identidad local y la promoción de Montilla como destino enoturístico.