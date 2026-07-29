Cinco espectáculos de primer nivel se podrán disfrutar en el VIII Festival de Teatro de Fernán Núñez

Del 30 de julio al 1 de agosto, el Recinto Ferial y los Jardines del Palacio Ducal serán el escenario de una programación que combinará teatro, música y comedia con el objetivo de acercar las artes escénicas a todos los públicos y seguir consolidando esta cita como un referente cultural del verano cordobés.

Durante tres jornadas, el Recinto Ferial y los Jardines del Palacio Ducal acogerán cinco espectáculos de primer nivel que combinarán teatro, música, humor y propuestas familiares con representaciones dirigidas al público adulto. El alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha subrayado que «el Festival de Teatro se ha convertido en una de las grandes señas de identidad cultural de nuestro municipio y en una cita esperada cada verano por vecinos y vecinas, así como visitantes, y nuestro objetivo es seguir acercando las artes escénicas a toda la ciudadanía con una programación de calidad, diversa y gratuita, que permita disfrutar de grandes compañías sin salir de Fernán Núñez».

Alcaide ha destacado también que «esta octava edición vuelve a demostrar que podemos ofrecer una programación al nivel de grandes ciudades, combinando compañías de reconocido prestigio nacional con el talento andaluz y poniendo en valor espacios tan emblemáticos como el Recinto Ferial y los Jardines del Palacio Ducal».

El primer edil municipal ha señalado, además, “la excelente respuesta del público en las anteriores ediciones, cuya fidelidad ha permitido consolidar el festival como una de las grandes citas culturales del municipio y agradezco el trabajo de todas las personas que hacen posible esta propuesta cultural y la colaboración de la Diputación de Córdoba, cuyo apoyo contribuye a que podamos seguir impulsando una programación teatral de primer nivel, porque la cultura no solo enriquece la vida de nuestros vecinos, sino que también dinamiza el municipio y proyecta la imagen de Fernán Núñez como un referente cultural en la provincia», ha concluido el alcalde.

Una programación para todos los públicos

Las funciones programadas a las 22:00 horas están dirigidas a todos los públicos, mientras que las representaciones de las 23:59 horas, que tendrán lugar en los Jardines del Palacio Ducal, están especialmente recomendadas para público adulto, tanto por las características de las obras como por el propio formato y ambiente del espacio escénico.

Cinco espectáculos para disfrutar del mejor teatro. El festival comenzará el jueves 30 de julio, a las 22:00 horas, en el Recinto Ferial, con «Cenicienta», de Producciones Candileja, una original adaptación inspirada en la ópera cómica de Pauline Viardot, coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento. El espectáculo combina música en directo, una cuidada puesta en escena y un elenco de intérpretes con discapacidad, convirtiéndose en un ejemplo de calidad artística e inclusión.

El viernes 31 de julio, también a las 22:00 horas, será el turno de «Evozlution», del prestigioso grupo B Vocal, referente internacional de la música a capela. El espectáculo propone un recorrido por diferentes estilos musicales recreando todos los sonidos exclusivamente con la voz, en una propuesta que une excelencia musical, humor y cercanía con el público. A las 23:59 horas, los Jardines del Palacio Ducal acogerán «3 de 40», de la compañía cordobesa A Rajatabla, una comedia cargada de emoción que narra el reencuentro de tres hermanas tras el fallecimiento de su madre, reafirmando además la apuesta municipal por el talento escénico andaluz.

La programación continuará el sábado 1 de agosto, a las 22:00 horas, con «Pijama para seis», una de las comedias más representadas del dramaturgo francés Marc Camoletti. El montaje cuenta con un destacado reparto encabezado por Gabino Diego, acompañado por Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Sabrina Praga y Amaia Vargas, en una divertida sucesión de enredos, equívocos y situaciones disparatadas. Como cierre del festival, a las 23:59 horas, los Jardines del Palacio Ducal acogerán «Petición de mano XIX», de Eärendil Teatro, una comedia en la que una sencilla petición de matrimonio desencadena una cadena de situaciones absurdas protagonizadas por personajes tan extravagantes como entrañables.

El VIII Festival de Teatro de Fernán Núñez está organizado por el Ayuntamiento de Fernán Núñez y cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, en el marco de la Convocatoria de subvenciones de colaboración cultural con los municipios y entidades locales autónomas que desarrollen proyectos, programas y actividades culturales en la provincia de Córdoba.