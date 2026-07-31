Finaliza la campaña arqueológica de la Universidad Autónoma de Madrid en Montemayor

Durante este mes de Julio un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por los Profs. Javier Moralejo y Fernando Quesada, del departamento de Prehistoria y Arqueología, ha iniciado una nueva etapa de investigación histórico-arqueológica en Montemayor en estrecha colaboración con el Ayuntamiento y el museo de la localidad, por medio de un convenio.

La actuación se enmarca en el proyecto I+D+I: PID2023-149137NB-100: De los centros de poder ibéricos a los municipios romanos en la Campiña Cordobesa. Entornos de integración y conflicto: Montemayor/Ulia y Cerro de la Merced/Licabrum, financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades.

El equipo de investigación, de carácter interdisciplinar, cuenta con la participación de los directores del Museo de Ulia, Miguel Ángel Díez Matilla y su restauradora Amelia Cano, además de un nutrido equipo de especialistas en detección de metales, con la pertinente autorización institucional, a los que este año se han incorporado cinco estudiantes graduados en Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las nuevas actuaciones persiguen, por una parte, concluir el estudio exhaustivo de los campos de batalla de la guerra entre Julio César y los hijos de Pompeyo que tuvieron en la antigua ciudad de Ulia Fidentia (Montemayor) uno de sus escenarios más relevantes. Estos trabajos continúan los ya emprendidos en la localidad desde el año 2018 y de los que ya se han publicado los principales resultados en diversos medios y foros científicos de impacto internacional.

En este sentido se ha comenzado a prospectar minuciosamente el territorio de la vertiente occidental del municipio en un radio de unos 2 km a fin de determinar las características de los cercos de asedio sobre la ciudad y las áreas en las que los combates se produjeron de manera más encarnizada.

En este contexto se han ampliado también los trabajos al municipio de Montilla y su entorno, con la colaboración de su Ayuntamiento y especialmente de Francisco Jiménez Espejo, director del Museo Arqueológico de Montilla, con el fin de definir allí también espacios de conflicto y arrojar luz sobre la controvertida cuestión de la localización de la batalla de Munda que marcó el fin de las guerras civiles en el año 45 a. C.

A un tiempo se ha puesto en marcha la segunda fase de estudios del proyecto que consiste en el análisis de la génesis y evolución del municipio romano de Ulia Fidentia tras las guerras civiles entre César y Pompeyo, fundamentalmente durante los siglos I a. C. a III d. C y a partir de su materialidad. Para ello se ha procedido a la selección y documentación de áreas susceptibles de albergar restos arqueológicos de la ciudad romana en colaboración con el Ayuntamiento, espacios en los que próximamente se comenzarán excavaciones arqueológicas en busca de elementos estratégicos como la muralla urbana o sus edificios públicos. Además de esto, un equipo de especialistas del proyecto estudiará las inscripciones latinas localizadas en el municipio a fin de proporcionar información adicional sobre su desarrollo político, institucional, social y funerario ya en el marco de provincia Bética en época imperial.

A la luz de los resultados alcanzados hasta ahora y la potencialidad de los estudios planteados, la colaboración entre la Universidad Autónoma y el Ayuntamiento de Montemayor promete seguir aportando conocimiento científico que fructifique en la mejor comprensión del pasado de la ciudad, la puesta en valor de su patrimonio histórico y su transferencia a la sociedad.