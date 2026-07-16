Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Montilla Salud

La Guardia Civil interviene 31 kg de alimentos no aptos para el consumo humano en Feria de Montilla

PorAntonio Galán

Jul 16, 2026 #Feria de San Francisco Solano, #Junta de Andalucía

Durante las inspecciones realizadas en la feria se detectaron diversas irregularidades relacionadas con deficiencias higiénico-sanitarias, la ausencia de registros de control de temperaturas, sistemas de autocontrol y formación en manipulación de alimentos, así como incumplimientos en materia de trazabilidad y etiquetado de productos alimenticios.

Entre las actuaciones practicadas destaca la localización de un congelador destinado al almacenamiento de alimentos que presentaba unas deficientes condiciones higiénicas.

De la Feria del Santo a la Verbena de Solano

Asimismo, la falta de acreditación de la trazabilidad y las deficientes condiciones de conservación de diversos productos cárnicos obligaron a la intervención cautelar y posterior destrucción de 31 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo humano, entre ellos pollo aliñado, lomo, lagarto, solomillo de cerdo y jamón picado.

Por otra parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.

Como resultado de las inspecciones, la Guardia Civil ha tramitado varios expedientes por presuntas infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Castro del Río Empleo Empresa Espejo Montilla Nueva Carteya

Cruz Roja apoya la creación de once nuevos negocios en Córdoba durante el primer semestre

Jul 16, 2026 Antonio Galán
Empresa Montilla Vino

De la Brisa de la Bahía al Alma de la Campiña: El Gigante Turístico que veo en Montilla

Jul 13, 2026 Cartas al Director
Infraestructuras Montilla

Educación invierte más de 550.000 euros en la reforma y mejora del CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla

Jul 12, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *