La Guardia Civil interviene 31 kg de alimentos no aptos para el consumo humano en Feria de Montilla

Durante las inspecciones realizadas en la feria se detectaron diversas irregularidades relacionadas con deficiencias higiénico-sanitarias, la ausencia de registros de control de temperaturas, sistemas de autocontrol y formación en manipulación de alimentos, así como incumplimientos en materia de trazabilidad y etiquetado de productos alimenticios.

Entre las actuaciones practicadas destaca la localización de un congelador destinado al almacenamiento de alimentos que presentaba unas deficientes condiciones higiénicas.

Asimismo, la falta de acreditación de la trazabilidad y las deficientes condiciones de conservación de diversos productos cárnicos obligaron a la intervención cautelar y posterior destrucción de 31 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo humano, entre ellos pollo aliñado, lomo, lagarto, solomillo de cerdo y jamón picado.

Por otra parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes.

Como resultado de las inspecciones, la Guardia Civil ha tramitado varios expedientes por presuntas infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.