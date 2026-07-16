Cruz Roja apoya la creación de once nuevos negocios en Córdoba durante el primer semestre

Once nuevos negocios han abierto sus puertas en Córdoba durante el primer semestre del año con el acompañamiento de Cruz Roja a través de su proyecto ‘Impuls@ apoyo al autoempleo y microcréditos’.

Además, otra decena de iniciativas empresariales ya existentes ha recibido apoyo para consolidar su actividad y fortalecer su viabilidad.

Detrás de estos datos hay personas que han decidido convertir una idea en una oportunidad laboral. Desde establecimientos de hostelería como un obrador de tartas hasta un taller mecánico, una carpintería metálica, un pintor, una preparadora física o locales relacionados con el cuidado personal (barberías, uñas, aparatología estética…), los negocios impulsados con el respaldo de Cruz Roja muestran la diversidad de proyectos que surgen en la provincia y la capacidad de emprendimiento de quienes buscan construir su propio futuro profesional.

Para hacer posibles estas ideas de autoempleo, el programa ‘Impuls@’ ha prestado asesoramiento y acompañamiento a casi un centenar de personas entre enero y junio de este año. La iniciativa ofrece orientación para elaborar planes de empresa, apoyo en la búsqueda de financiación y microcréditos, formación empresarial y seguimiento personalizado durante las distintas fases del proceso emprendedor.

«Cada vez son más las personas que sopesan la idea de crear su empresa como salida para su situación. Desde Cruz Roja tratamos de orientarlas, ayudarlas y estudiar la viabilidad de su idea y, en caso de tirar hacia adelante, las acompañamos en esa ilusión, en esa gran aventura, durante todo el proceso», explica Manuela Zamora, técnica del Plan de Empleo de la institución humanitaria.

La mayoría de las personas atendidas son mujeres de entre 30 y 45 años, un perfil que refleja el interés creciente por el autoempleo como alternativa para acceder al mercado laboral o mejorar la situación económica personal y familiar.

Expansión provincial

Además, el proyecto continúa extendiendo su alcance fuera de la capital. En los últimos meses, el servicio ha intervenido con personas emprendedoras de municipios como Bujalance, Castro del Río, Nueva Carteya, Espejo, Montilla, Rute, Pedroche o Lucena, acercando recursos especializados de apoyo al autoempleo a diferentes puntos de la provincia. De hecho, cinco de los once negocios abiertos en estos primeros seis meses del año se ubican en localidades de menos de 30.000 habitantes.

Financiado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Diputación de Córdoba, ‘Impuls@’ acompaña a las personas emprendedoras desde el nacimiento de la idea de negocio hasta su consolidación, manteniendo el seguimiento incluso durante los primeros años de actividad.

Las personas interesadas en poner en marcha una idea de negocio pueden obtener más información y solicitar asesoramiento en la sede de Cruz Roja en Córdoba, situada en Cañada Real de Mestas, 2, o a través del teléfono 957 433 878.