Más de 121.000 euros para formación en automoción en AvanzaMax Formación en Cabra

La Junta de Andalucía continúa avanzando en la preparación del tejido productivo y del capital humano que requerirá la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) con el apoyo a centros especializados en formación. La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, M.ª Dolores Gálvez, ha visitado hoy las nuevas instalaciones de AvanzaMax Formación, un centro dedicado en exclusiva a la enseñanza especializada en automoción y mecánica que inaugurará sus dependencias con uno de los cursos aprobados dentro del proyecto singular de Formación Profesional para el Empleo vinculado a la BLET.

Durante la visita, la responsable territorial ha destacado que este centro representa el modelo de colaboración público-privada por el que apuesta la Consejería de Empleo para responder a las necesidades reales del mercado laboral. «Cuando presentamos el proyecto singular vinculado a la Base Logística dijimos que uno de sus pilares sería precisamente la colaboración con entidades de formación que conocieran de primera mano las necesidades de las empresas y fueran capaces de ofrecer una formación útil, práctica y alineada con el empleo que demandará este gran proyecto estratégico. Hoy estamos viendo ese compromiso hecho realidad», ha señalado.

La delegada ha señalado que con iniciativas como la puesta en marcha por AvanzaMax Formación ganan las empresas, “que dispondrán de profesionales mejor preparados; ganan las personas desempleadas, que mejoran sus posibilidades de acceder a un empleo de calidad; y gana Córdoba, porque se prepara con tiempo para aprovechar todo el potencial económico y de empleo que representa la Base Logística del Ejército de Tierra».

Más de 121.000 euros para formar profesionales de un sector con alta demanda

La Consejería de Empleo ha aprobado para AvanzaMax Formación dos acciones formativas de ‘Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos’ y ‘Mantenimiento de estructuras de carrocerías de vehículos’, con una inversión total de 121.368 euros y cerca de 900 horas de formación. El primero de estos cursos comenzará el próximo 1 de septiembre, ofreciendo una oportunidad de cualificación a personas desempleadas para acceder a un sector con una creciente demanda de profesionales.

Gálvez ha explicado que detrás de este proyecto se encuentra un equipo con una amplia trayectoria en el sector de la automoción. En concreto, David Roldán representa la tercera generación de Talleres Roldán, una experiencia empresarial que ahora se traslada al ámbito de la formación. «Esa experiencia es la mejor garantía para que los alumnos aprendan una profesión en un entorno muy similar al que encontrarán posteriormente en las empresas», ha afirmado la delegada.

Las nuevas instalaciones cuentan con talleres equipados con tecnología actual y herramientas de uso profesional, permitiendo que la formación se desarrolle en condiciones muy próximas a la realidad laboral. Además, los programas presenciales incluyen prácticas en empresas colaboradoras que facilitan la incorporación al mercado de trabajo.

La responsable territorial ha subrayado que uno de los principales desafíos compartidos entre administraciones y empresas es la escasez de profesionales cualificados, especialmente en un sector inmerso en una profunda transformación tecnológica. «La automoción ya necesita trabajadores especializados y esa demanda será aún mayor con el desarrollo industrial que traerá consigo la Base Logística del Ejército de Tierra y las empresas que se instalarán a su alrededor. Nuestra obligación es anticiparnos y formar hoy a los profesionales que las empresas necesitarán mañana para que esas oportunidades de empleo se queden en Córdoba y sean aprovechadas por los cordobeses», ha indicado.

Un proyecto para formar a cerca de 7.000 personas hasta 2027

La actuación desarrollada en AvanzaMax Formación se enmarca en el proyecto singular de Formación Profesional para el Empleo vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra, diseñado por la Consejería de Empleo para responder a las necesidades del futuro ecosistema industrial y logístico que se desarrollará en Córdoba.

La estrategia parte de un estudio técnico elaborado junto al Ayuntamiento de Córdoba que identificó 64 especialidades formativas prioritarias en ámbitos como fabricación mecánica, transporte y logística, electricidad, electrónica, informática o telecomunicaciones.

En agosto de 2025 se puso en marcha la primera convocatoria pública que se resolvió con una inversión de 953.330 euros para desarrollar 39 cursos, que beneficiarán a 585 personas desempleadas y serán impartidos por 11 entidades, entre ellas Avanzamax Formación.

Este proyecto constituye la primera fase de una estrategia más amplia que prevé una inversión global de 9,1 millones de euros hasta 2027 para formar a cerca de 7.000 personas, mediante acciones especializadas adaptadas a las necesidades de sectores estratégicos como la logística avanzada, el mantenimiento industrial, la ciberseguridad, las redes 5G, la inteligencia artificial o la soldadura.