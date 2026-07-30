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Empleo amplia hasta el 31 de julio el plazo para solicitar las ayudas destinadas a formar perfiles especializados para la BLET

PorAntonio Galán

Jul 30, 2026

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha ampliado hasta el próximo 31 de julio el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones destinada a financiar una nueva oferta formativa vinculada a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba, dotada con 4.888.264,42 euros.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, M. Dolores Gálvez, ha animado a las entidades de formación a aprovechar esta ampliación del plazo y presentar sus proyectos. «Queremos facilitar la máxima participación posible para que esta convocatoria llegue al mayor número de entidades capacitadas y podamos contar con una oferta formativa amplia, de calidad y adaptada a las necesidades que va a generar la Base Logística y el tejido empresarial asociado», ha señalado.

Gálvez ha recordado que esta inversión permitirá desarrollar acciones formativas durante las anualidades 2026 y 2027 dirigidas tanto a personas desempleadas como ocupadas de la provincia, dentro del proyecto singular impulsado por el Gobierno andaluz para anticiparse a las necesidades de cualificación que demandará este proyecto estratégico.

«La convocatoria se estructura en tres líneas de actuación para dar respuesta a distintos perfiles y necesidades», ha explicado la responsable territorial. «Una primera línea está dirigida prioritariamente a personas desempleadas; una segunda, a trabajadores ocupados; y una tercera permitirá impartir ofertas de Grados C del Sistema de Formación Profesional, contribuyendo así a mejorar la cualificación de los futuros profesionales que requerirá la Base Logística».

Las acciones formativas se desarrollarán con carácter presencial en la provincia de Córdoba y estarán orientadas a cubrir las necesidades detectadas en sectores estratégicos como la logística, la electrónica, las telecomunicaciones, la fabricación mecánica, la informática, la digitalización o la inteligencia artificial.

Del presupuesto total, 1.951.620,99 euros se destinan a la formación dirigida a personas desempleadas; 377.010 euros, a la formación para personas ocupadas; y 2.559.633,43 euros, a la impartición de Grados C para personas desempleadas. Las subvenciones podrán financiar hasta el 100 % del coste de la actividad formativa.

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes a través de la plataforma PROFEUS+A antes del 31 de julio. Cada entidad podrá presentar una solicitud por línea, detallando las acciones formativas que pretende impartir.

Formación para responder a un proyecto estratégico

Gálvez ha destacado que esta convocatoria se enmarca en el protocolo suscrito entre la Consejería de Empleo, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial y la Confederación de Empresarios de Córdoba para diseñar y ejecutar un proyecto formativo singular adaptado a las necesidades de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

«La Base Logística supondrá uno de los principales motores de desarrollo económico e industrial de la provincia y nuestro objetivo es preparar gente formada para que las empresas encuentren en Córdoba los perfiles profesionales que necesitan y que esta inversión estratégica se traduzca también en nuevas oportunidades de empleo para los cordobeses», ha concluido la delegada.

Por Antonio Galán

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