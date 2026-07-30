Empleo destina 11,4 millones al programa de cualificación y experiencia profesional

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, M. Dolores Gálvez, ha presentado la sexta convocatoria del programa de Empleo y Formación, una iniciativa que sustituye a las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo y que contará este año con un presupuesto de 11,4 millones de euros, un 11 % superior al de la edición anterior.

El plazo para que las entidades públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro presenten sus solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre.

Gálvez ha destacado que esta nueva convocatoria permitirá que cerca de 500 personas desempleadas de la provincia combinen durante un año formación y práctica profesional remunerada, favoreciendo así su inserción laboral mediante un modelo que «ofrece oportunidades reales de empleo y responde a las necesidades de cualificación que demanda el mercado de trabajo».

La responsable territorial ha explicado que está previsto financiar más de una treintena de proyectos, de los que la mayor parte serán promovidos por entidades públicas de la provincia. Del presupuesto total, 10,9 millones de euros se destinan a proyectos de ayuntamientos y otras entidades públicas, mientras que cerca de 500.000 euros financiarán iniciativas impulsadas por entidades privadas sin ánimo de lucro.

Como en ediciones anteriores, el alumnado alternará durante doce meses la formación con el trabajo efectivo, percibiendo el salario establecido por convenio colectivo. Entre el 35 % y el 50 % de la jornada estará dedicada a la formación, complementada con orientación profesional, asesoramiento para la búsqueda de empleo e iniciativas de emprendimiento. Al finalizar el programa obtendrán, como mínimo, un certificado de profesionalidad y una experiencia laboral directamente vinculada a la especialidad cursada.

Asimismo, la responsable territorial ha recordado que las entidades beneficiarias recibirán el 100 % de la financiación antes del inicio de los proyectos, evitando que tengan que adelantar recursos propios para su ejecución.

Cinco años impulsando empleo y cualificación

Desde su puesta en marcha en 2021, el programa de Empleo y Formación ha movilizado en la provincia de Córdoba más de 48 millones de euros, permitiendo formar a 1.860 personas desempleadas mediante 124 proyectos y 305 acciones formativas desarrolladas en alternancia con la práctica profesional.

Las especialidades impartidas durante estos años se han concentrado en sectores con elevada demanda de empleo, como la construcción, la atención sociosanitaria, el turismo, el comercio, las energías renovables, la hostelería, los sistemas informáticos o la jardinería, adaptando la oferta formativa a las necesidades reales del tejido productivo cordobés.

Una estrategia global de formación para responder al mercado laboral

Durante su intervención, Gálvez ha subrayado que esta convocatoria forma parte de una estrategia mucho más amplia que la Consejería de Empleo está desarrollando en Córdoba para anticiparse a las necesidades del mercado laboral y mejorar la cualificación de las personas desempleadas y ocupadas.

En este sentido, ha recordado que actualmente permanecen abiertas otras tres importantes convocatorias de Formación Profesional para el Empleo.

La primera corresponde a los programas de Formación con compromiso de contratación, dotados con 2 millones de euros, que permitirán formar a unas 200 personas desempleadas mediante acciones promovidas por empresas o entidades de formación que asumen el compromiso de contratar al menos al 40 % del alumnado que complete el itinerario formativo.

A ello se suma la convocatoria específica vinculada a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), dotada con 4,88 millones de euros, destinada a desarrollar una oferta formativa especializada en ámbitos como la logística, la electrónica, las telecomunicaciones, la fabricación mecánica, la informática, la digitalización o la inteligencia artificial, con el objetivo de anticiparse a la demanda de profesionales que generará este proyecto estratégico para la provincia.

Por último, la delegada ha recordado la convocatoria general de Formación Profesional para el Empleo dirigida a entidades privadas, que contará en la provincia de Córdoba con una inversión de 8,2 millones de euros para desarrollar acciones formativas dirigidas a personas desempleadas y ocupadas en aquellas especialidades con mayor demanda por parte de las empresas.

En conjunto, estas cuatro convocatorias movilizan cerca de 26,5 millones de euros en la provincia para reforzar la cualificación profesional y favorecer la empleabilidad de cientos de personas, consolidando la formación como uno de los ejes fundamentales de las políticas activas de empleo del Gobierno andaluz.

«La formación constituye hoy una herramienta estratégica para anticiparnos a los cambios del mercado laboral. Nuestro objetivo es que las personas dispongan de las competencias que demandan las empresas y que los grandes proyectos que llegan a Córdoba encuentren aquí el talento que necesitan. Invertir en formación es invertir en empleo, en competitividad y en el futuro de nuestra provincia», ha concluido la delegada.