De la Feria del Santo a la Verbena de Solano

El Ayuntamiento de Montilla se obstina en cargarse la Feria del Santo, nuestro San Francisco Solano, y todos los años ponen un palo mas en las carretas de los valientes que aun insisten en no dejar caer nuestra feria mas importante.

Este año hubo un runrún desde Mayo con el tema de que desde al Ayuntamiento se iba a hacer especial hincapié en las medidas sanitarias con respecto a los alimentos que se sirven en las diferentes ferias y fiestas y en concreto con la Feria del Santo. Hasta ahí no creo que haya nadie en su sano juicio que vea mal la medida y arriesgue su salud y los de los demás.

La Feria de San Francisco Solano se ha caracterizado los últimos años en la practica desaparición de casetas profesionales, dejando la responsabilidad a asociaciones y Hermandades, todos amater que con cariño, esfuerzo y muchas horas, han sabido defender el pabellón de Solano.

Los tiempos lo son todo

Ahora bien, si salvo los feriantes, la única comida que se come son de amater y si lo sabes desde mayo, por que avisas a finales de Junio?.

A lo mejor se pensó que mover las aguas en plenas elecciones andaluzas no era lo mejor para un PSOE en horas bajas.

A lo mejor, avisar a los caseteros sobre la posibilidad de inspecciones de la Consejería de Salud, como si fuera cosecha de la Junta, cuando se puede entender que hay comunicación previa por parte del Ayuntamiento, a tenor de la carta remitida el 1 de Julio en la que se dice «En relación a la solicitud, les informo que nos es grato participar con nuestro Servicio de Control Oficial de la Unidad de Protección de la Salud, en las visitas de inspección conjuntas con la Guardia Civil…»

A lo mejor avisar el veintipico de Junio a las Casetas de que tenían que cumplir la legislación vigente en materia de sanidad alimentaria, era para reventar la Feria y castigar a asociaciones y Hermandades a cualquier precio. Recordemos que hasta para ponerte una cerveza hace falta el carnet de manipulador de alimentos y que la mayoría de los valientes que han continuado para adelante se lo han tenido que sacar a prisa y corriendo y costeado por su propio dinero.

A lo mejor si esto se hubiera dicho en Mayo, los caseteros se lo podían haber planteado e incluso aunque se hubieran echado para atrás como ha ocurrido, con tiempo, hosteleros profesionales podían haber apostado por la Feria de San Francisco Solano.

A lo mejor si hubiera actividades hasta el día del Santo en vez de dejar huérfano de las mismas el día grande de nuestro San Francisco Solano, hubiera sido mas rentable para caseteros y feriantes en general.

A lo mejor se ha abierto un melón con Envidarte que tampoco reúne las medidas en materia de sanidad alimentaria y cualquiera que vea las actividades económicas que se desarrollan allí, puede entenderlo como competencia desleal y denunciar a la Consejería.

Desde aquí manifestar mi apoyo y admiración a las personas de las 14 casetas que aun están montando y que este Ayuntamiento no ha conseguido quitarles el valor ni las ganas por apostar por que nuestra feria grande, la del Santo, la de San Francisco Solano, no se convierta en la Verbena de Solano.