Nace #LaFeriaNoSeToca, la respuesta del pueblo a la rebaja de la Feria de San Francisco Solano

A pesar de los millones gastados en infraestructuras, el Ayuntamiento de Montilla es incapaz de revalorizar nuestra histórica Feria de San Francisco Solano y la abandona a su suerte, todo un clásico en su gestión.

Si en un principio fue un rumor lanzado a redes, la posterior reunión con los interesados económicos, es decir hermandades, bares y feriantes, dejó bien claro que el Ayuntamiento de Montilla liderado por el Sr. Llamas, pretende rebajar la Feria de San Francisco Solano a la categoría de verbena, como la fiesta de la Cruz o la de San Sebastián, por ejemplo.

Si bien contó con la oposición de un importante numero de los allí presentes, tambien contó con algún adepto, posiblemente del grupo de asociaciones cuyos miembros ya han pasado por el consistorio en alguna ocasión…

El pueblo se mueve

Ante esta tesitura, un grupo de montillanos bajo el lema #LaFeriaNoSeToca impulsan la plataforma Preservar la Feria del Santo, para que mediante la recogida de firmas, el Ayuntamiento se replantee la idea y que la Feria sea como lo era antes.

Según los propios librepensadores entienden que es el momento de que los ciudadanos opinemos, que se note nuestro desacuerdo para que las instituciones rectifiquen y no lleven a cabo este proyecto. No se trata de partidos ni ideologías políticas, se trata de salvar la Feria del Santo tal y como la conocemos. Es hora de difundir el contenido por las redes con el #LaFeriaNoSeToca y unir fuerzas firmando en Preservar la Feria del Santo.

La realidad es mas tozuda

Que la Feria no es lo que era en los 90 y anteriores, eso los que tenemos una edad lo sabemos, los motivos son muy variados, pero el principal es que la feria es un negocio y no genera el retorno de capital necesario para que sea interesante, por eso se tiró en su día de hermandades y asociaciones, que al menos no tienen que pagar sueldos, a costa de profesionalidad.

Tenemos que remontarlos al 2013 para reconocer la feria actual, cuando se sacó del centro histórico y se dejó en la actual ubicación. Pero claro han pasado 9 años donde han cambiado muchas cosas.

Falta de interés política

Fernán Núñez, Espejo, Aguilar, Montemayor… todas tienen algo que de lo que Montilla adolece, Caseta Municipal, y no tienes por que tampoco hay un recinto ferial.

Cuando se sacó la feria del Paseo de Cervantes, se quedaron las infraestructuras, pero no se crearon unas nuevas y a pesar de ser terreno municipal nunca se ha tenido interés, si interés ya que se puede comprobar como dinero si que hay para comprar cualquier cascaron en ruinas, o convertir una vieja nave gigante, en una decorada nave gigante.

Volviendo al punto inicial, que la actividad como tal es un negocio, la diferencia de las década de los 90 para atrás y las décadas mas recientes es la aparición y consentimiento político del botellón.

A pesar de las distintas leyes en contra del mismo y las protestas vecinales, desde los distintos ayuntamientos no solo no se ha perseguido, sino que se ha alentado en la propia Feria de San Francisco Solano, donde se les ha puesto seguridad, medios y terreno publico, a mayor gloria de los supermercados y gasolineras adyacentes.

Solo personas que nunca han trabajado, que nunca han arriesgado su patrimonio o son unos inconscientes ante la repercusión de sus decisiones, se les ocurre permitir un botellón gigante en la misma Feria, donde pueden disfrutar de la música gratis gracias a los «caseteros» que ven como pasa la noche y solo venden hielos. Resultado, no vienen al año siguiente.

Por eso la solución, como ya han hecho con la Calle del San Francisco Solano o la Corredera, no es abandonar a su suerte y experimentar con la Fiesta de la Vendimia, es hacer un esfuercito tanto intelectual como económico, ojo que para lo queremos dinero hay, y potenciar ambas celebraciones por que ambas son espejo de lo que es Montilla y si ambas acaban siendo cutres y de escaso interés……, lo dicho a votar por Preservar la Feria del Santo.

Antonio Galán