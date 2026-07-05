Ilusión y trabajo se vieron en la doble sesión del I Festival de Ballet

El pasado fin de semana se estrenó, tras meses de trabajo, ilusión y muchísimas horas de ensayo, el I Festival de Ballet 2026 de la Asociación Cultural Amigos del Ballet, que llenó el Teatro Garnelo en sus sesiones.

La danza es mucho más que una manifestación artística ya que especialistas en educación, salud y desarrollo infantil coinciden en que esta disciplina representa una herramienta fundamental para el crecimiento integral de niños y jóvenes. A través del movimiento, la música y la expresión corporal, la danza contribuye al bienestar físico, emocional, social y cognitivo de quienes la practican.

Desde los primeros años de vida, bailar ayuda a fortalecer la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y la resistencia física. Además, favorece el desarrollo de las habilidades motoras y promueve hábitos de vida saludables en una etapa clave para el crecimiento. La práctica constante también mejora la postura y el conocimiento del propio cuerpo, aspectos esenciales para un desarrollo físico equilibrado.

Sin embargo, los beneficios de la danza van mucho más allá del ejercicio. Aprender una coreografía exige concentración, memoria y disciplina, capacidades que pueden trasladarse al ámbito académico. Los niños y adolescentes que participan en actividades de danza desarrollan mayor atención, creatividad y habilidades para resolver problemas, al tiempo que estimulan su imaginación y capacidad de aprendizaje.

En el plano emocional, la danza ofrece un espacio para expresar sentimientos y fortalecer la autoestima. Para muchos jóvenes, representa una forma de liberar tensiones, reducir el estrés y canalizar emociones de manera positiva. Cada presentación, ensayo o logro alcanzado refuerza la confianza en sí mismos y fomenta la perseverancia frente a nuevos desafíos.

La dimensión social también ocupa un lugar central. Bailar en grupo enseña el valor del trabajo en equipo, el respeto por los demás y la responsabilidad compartida. Las clases y presentaciones permiten construir vínculos de amistad, mejorar la comunicación y fortalecer el sentido de pertenencia, aspectos especialmente importantes durante la infancia y la adolescencia.

Otro de los aportes de la danza es su capacidad para preservar y difundir el patrimonio cultural. Las danzas tradicionales acercan a las nuevas generaciones a sus raíces, fortalecen la identidad colectiva y promueven el respeto por la diversidad cultural. Al mismo tiempo, conocer expresiones artísticas de distintos lugares del mundo fomenta la apertura y el intercambio entre culturas.

En una sociedad marcada por el sedentarismo y el uso intensivo de las tecnologías, la danza se presenta como una alternativa que combina actividad física, creatividad y convivencia. Su práctica no solo forma bailarines, sino también personas más saludables, seguras, disciplinadas y comprometidas con su entorno.

Más que una actividad recreativa, la danza se consolida como una inversión en el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Cada paso, cada ritmo y cada movimiento contribuyen a formar generaciones con mayores herramientas para enfrentar los retos del presente y construir un futuro con bienestar, sensibilidad y participación activa en la vida cultural y social.