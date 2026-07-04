982.000 euros del PFEA a mejorar la accesibilidad urbana y los caminos públicos montillanos

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha dos nuevas actuaciones con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que permitirán mejorar la accesibilidad urbana, renovar infraestructuras básicas y acondicionar caminos públicos, con una inversión global cercana a los 982.000 euros y una importante generación de empleo durante su ejecución.

Durante la presentación de los proyectos, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, destacó que estas actuaciones «dan continuidad al modelo de ciudad que venimos desarrollando, mejorando los accesos a Montilla, renovando infraestructuras y haciendo nuestros espacios públicos más accesibles, seguros y amables para la ciudadanía”.

La actuación de mayor envergadura será la reurbanización para la mejora de la accesibilidad en distintos tramos de la Avenida de la Constitución, calle Platero Alonso de Luque y Avenida de Málaga, con un presupuesto de 784.801,14 euros, de los que 496.735,63 euros corresponden a mano de obra y 288.065,51 euros a materiales, con una aportación municipal de 64.534,48 euros. La intervención tendrá una duración aproximada de 10 meses y permitirá la contratación de 248 peones durante 15 días y 31 oficiales durante un mes.

El proyecto contempla la ampliación y mejora de acerados para favorecer la accesibilidad peatonal, especialmente en el entorno del CEIP Gran Capitán y del IES Inca Garcilaso, la reorganización de los estacionamientos, la conversión en sentido único de un tramo de la calle Platero Alonso de Luque y la continuidad del itinerario peatonal entre la Avenida de la Constitución y la Avenida de Málaga.

Además de las mejoras en superficie, la actuación incluirá la renovación de infraestructuras subterráneas mediante la sustitución de la red de abastecimiento de agua de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil, la mejora del alcantarillado y del saneamiento, nuevas redes de alumbrado, electricidad, telecomunicaciones y riego, así como la ejecución de una red separativa de alcantarillado de 90 metros en el inicio de la Avenida de Málaga para reforzar el drenaje de una zona históricamente afectada por problemas de acumulación de agua.

El alcalde explicó que esta intervención supone «la continuidad de las actuaciones que ya hemos desarrollado en avenidas como Málaga, Europa o Pío XII, mejorando la accesibilidad, la caminabilidad y la imagen de las principales entradas de nuestro municipio”.

Asimismo, Rafael Llamas señaló que la ampliación del acerado junto al CEIP Gran Capitán permitirá mejorar la seguridad en uno de los principales accesos escolares de la ciudad, al tiempo que facilitará la movilidad de los vecinos del barrio. «Sabemos que unas obras de esta magnitud generan molestias temporales, pero era imprescindible aprovechar la intervención para renovar también todas las infraestructuras básicas y preparar este espacio para las próximas décadas», afirmó.

La segunda actuación incluida en el PFEA será el revestimiento de cunetas del Camino Viejo de Córdoba, en el entorno de Fuente Nueva, con una inversión de 197.417,47 euros, de los que 112.166,11 euros se destinan a mano de obra y 85.251,36 euros a materiales, con una aportación municipal de 34.776,61 euros. La obra tendrá una duración de cuatro meses y permitirá contratar a 56 peones durante 15 días y 7 oficiales durante un mes.

Según explicó el alcalde, esta actuación permitirá mejorar las condiciones de uno de los caminos públicos del término municipal mediante el revestimiento de cunetas, favoreciendo el drenaje, la conservación del firme y la seguridad de los usuarios.

Durante su intervención, Rafael Llamas puso en valor la importancia del Programa de Fomento de Empleo Agrario como una herramienta que «ha contribuido durante décadas a transformar nuestros municipios, mejorar los espacios públicos y generar empleo vinculado al medio rural», destacando además su papel para favorecer el mantenimiento de la población en el territorio.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, subrayó que el PFEA continúa siendo «una herramienta fundamental para fijar población, generar empleo y mejorar las infraestructuras de los municipios», recordando que solo en la provincia de Córdoba el programa moviliza más de 30 millones de euros destinados a mano de obra.

La representante del Gobierno de España destacó además el importante volumen de inversiones estatales que está recibiendo Montilla en los últimos años, señalando que el municipio ha recibido más de 39 millones de euros en distintas líneas de financiación durante los últimos siete años, entre ellas el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, las ayudas para la recuperación tras las borrascas y los programas destinados al desarrollo empresarial y la innovación.