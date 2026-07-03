Presentadas las actividades de la Feria del Santo 2026

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado la programación de la Feria del Santo 2026, que se celebrará del 8 al 14 de julio, una edición que volverá a combinar tradición, convivencia y una amplia oferta cultural y de ocio en honor a San Francisco Solano, patrón de la ciudad. El programa incorpora conciertos, actividades familiares, servicios especiales y varias novedades organizativas con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de vecinos y visitantes.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que la Feria del Santo representa «una gran oportunidad de encuentro y convivencia para todos los montillanos y montillanas, pero también para quienes viven fuera y aprovechan estos días para regresar a su ciudad y reencontrarse con sus raíces”.

Asimismo, el primer edil ha señalado que la feria constituye también un importante foco de atracción para visitantes de toda la comarca. «Cada vez son más los jóvenes que disfrutan de las fiestas populares de los distintos municipios y Montilla también se ha convertido en un destino de referencia durante estos días. Queremos que nuestras tradiciones sigan siendo un espacio de ocio, convivencia y encuentro para todas las generaciones”.

Rafael Llamas ha reconocido igualmente el importante esfuerzo organizativo que supone levantar cada año el recinto ferial al no contar Montilla con un espacio permanente destinado a este fin. «No disponer de un recinto ferial estable obliga al Ayuntamiento a realizar un importante esfuerzo tanto en recursos humanos como materiales para hacer posible nuestra feria”.

El alcalde también se ha referido a la adaptación que está experimentando el modelo de feria como consecuencia de las altas temperaturas. «La Feria del Santo evoluciona igual que evoluciona la sociedad. Las altas temperaturas nos obligan a replantear algunos formatos y son las propias casetas las que deciden cómo adaptarse a esa nueva realidad. Habrá establecimientos que mantendrán la feria de día y otros que concentrarán su actividad en horario de tarde y noche, atendiendo a la demanda de la ciudadanía”.

Por último, el alcalde ha realizado un llamamiento a disfrutar de la feria desde la convivencia y el respeto. «Celebrar nuestra feria es también rendir homenaje a San Francisco Solano y recordar a tantas generaciones de montillanos que la han vivido antes que nosotros. Invito a toda la ciudadanía y a quienes nos visiten a disfrutar de estos días mostrando lo mejor de Montilla, haciendo de nuestra ciudad un lugar acogedor, amable y lleno de vida”.

Por su parte, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha explicado que la programación comenzará oficialmente el miércoles 8 de julio con el tradicional Pregón de Feria, que este año pronunciará la diseñadora montillana Ana Sánchez Herrador, en la Plaza del Ayuntamiento. El acto contará con las actuaciones del Coro La Tradición y de la cantaora Marta Mesa, que regresa a los escenarios montillanos acompañada por David y Gabri. Tras el pregón, el tradicional pasacalles conducirá a la ciudadanía hasta la avenida de las Camachas para el encendido del alumbrado extraordinario, acompañado por la Agrupación Musical La Unión, la Asociación Al Compás y Robot Group, mientras que la Asociación Amigos de la Venencia ofrecerá una copa de vino a los asistentes.

La música volverá a ser uno de los grandes ejes de la programación. En la zona de casetas de Envidarte actuarán Xperience Remember 90’s, Chásis, Raya Real y La Guardia, mientras que la Caseta Municipal acogerá los conciertos de Xharma, Radio 90, Retromanía y The Freedom Band. Además, la Caseta Joven Ferión ofrecerá sesiones de DJ durante todas las noches de feria.

Entre las novedades de esta edición destaca precisamente la reorganización de la Caseta Joven, que cambia de ubicación a la avenida de las Camachas y estrena un nuevo sistema de acceso mediante pulseras identificativas para garantizar un consumo responsable de alcohol entre las personas mayores de edad y reforzar la seguridad de los menores asistentes.

La programación mantiene además algunas de las actividades más tradicionales de la feria, como las dos cenas homenaje a las personas mayores, el paseo extraordinario de caballos y enganches, el devoto besapiés del Santico, la procesión de San Francisco Solano, la función religiosa presidida por el obispo de Córdoba, que este año marcará el inicio del Semestre Jubilar por el 300 aniversario de la canonización del patrón de Montilla, y la sesión de fuegos artificiales, prevista para las 00:00 horas del 15 de julio en la avenida de Málaga.

La feria volverá a contar con catorce espacios de convivencia, entre casetas y establecimientos distribuidos entre el recinto de Envidarte y la avenida de las Camachas, así como con una amplia red de servicios para facilitar la participación de toda la ciudadanía. Entre ellos figuran una ludoteca infantil del 9 al 12 de julio, el programa Feria sin ruido e inclusiva, el Punto Violeta para la prevención de la violencia contra las mujeres, un servicio especial de autobús con salidas cada treinta minutos desde las 22:15 horas, aparcamientos habilitados en distintos puntos de la ciudad y vales descuento para las atracciones repartidos a través del comercio local.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Montilla afronta una nueva edición de la Feria del Santo reforzando la música en directo, la seguridad, la accesibilidad y la convivencia, con una oferta diseñada para que vecinos, vecinas y visitantes disfruten de una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

PROGRAMA COMPLETO