El XXI Pórtico de Feria reunirá a referentes de la música y al talento montillano

La Asociación Carnavalesca Cultural Prudencio Molina y el Ayuntamiento de Montilla organizan dos jornadas de conciertos los días 3 y 4 de julio como antesala de la Feria del Santo

El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Asociación Carnavalesca Cultural Prudencio Molina, ha presentado la programación del 31º Pórtico de Feria, una de las citas más esperadas del calendario festivo montillano, que volverá a llenar de música y ambiente festivo la ciudad durante los días 3 y 4 de julio, como antesala de la Feria del Santo.

La presidenta de la Asociación Carnavalesca Cultural Prudencio Molina, Cristina Fernández Delgado, ha mostrado su satisfacción por el cartel diseñado para esta edición. ”Estamos muy orgullosos de la programación de este año. Contamos con un cartel de gran calidad y cada edición comprobamos cómo el Pórtico de Feria sigue creciendo y reuniendo a un público cada vez más numeroso», ha indicado.

La presidenta ha destacado también la estrecha colaboración con el Ayuntamiento, «que se ha implicado plenamente para hacer posible este evento», así como el esfuerzo de las cerca de 50 personas voluntarias que trabajan en la organización y en el funcionamiento de la barra durante todo el fin de semana.

La Asociación Prudencio Molina, que cuenta actualmente con 235 personas asociadas, celebra este año su trigésimo primera edición al frente del Pórtico de Feria, una cita en la que también instala su tradicional barra y que se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro previos a la Feria del Santo.

El programa arrancará el viernes 3 de julio con las actuaciones del Coro Prudencio Molina y Capachos, mientras que el sábado 4 de julio será el turno de Jaime Urrutia y del grupo montillano SevenBand, encargado de cerrar la programación musical con un repertorio de grandes versiones.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Prudencio Molina reafirman su compromiso con una programación festiva que combina la promoción del talento local con artistas de reconocido prestigio nacional, consolidando el Pórtico de Feria como una de las grandes citas del verano montillano.