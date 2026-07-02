Aurora Vargas encabeza la 51ª Cata Flamenca de Montilla

El festival anuncia voces andaluzas con experiencia y juventud para el 29 de agosto en Envidarte bajo la organización del Ayuntamiento de Montilla y la Peña Flamenca El Lucero

Superadas las bodas de oro, la Cata Flamenca de Montilla inicia una nueva etapa sin perder de vista la historia que la ha convertido en una de las principales citas culturales del flamenco andaluz. El Ayuntamiento de Montilla y la Peña Flamenca El Lucero han presentado la 51ª edición de este festival, que volverá a reunir el próximo 29 de agosto (22:00 horas), a artistas de distintas generaciones y procedencias.

El escenario elegido para dar a conocer el cartel ha sido la Cooperativa La Aurora, una entidad colaboradora habitual de la Cata Flamenca, que anuncia su cartel 2026 con la intención de mirar al futuro. El cartel artístico combina figuras de reconocida trayectoria con intérpretes jóvenes que están abriéndose paso en el panorama flamenco, una fórmula que mantiene la esencia tradicional del festival y, al mismo tiempo, incorpora nuevas sensibilidades.

El cartel reúne a Aurora Vargas, una de las voces de referencia del flamenco andaluz, Esmeralda Rancapino, Jesús Castilla, Juanfra Carrasco, Sandra Carrasco y Sara Denez, junto a la bailaora Salomé Ramírez. La propuesta presenta, además, un marcado protagonismo femenino, con cinco mujeres entre las siete figuras anunciadas. Al toque, estarán Raúl ‘El Perla’, David Tena, Antonio Higuero, Luis Medina, Niño Manuel y David de Arahal.

Más allá de los nombres, la selección artística refleja uno de los rasgos históricos de la Cata Flamenca: su capacidad para compartir escenario con figuras reconocidas y artistas que, con el paso de los años, han terminado ocupando, desde Andalucía, un lugar destacado dentro del género.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que esta combinación convierte el programa en “un cartel muy completo, que reúne la experiencia y el flamenco más ortodoxo con la juventud y la proyección”. En este sentido, ha recordado que la Cata Flamenca ha ejercido en numerosas ocasiones como “trampolín para cantaores y cantaoras que llegaron a Montilla cuando comenzaban a hacerse un nombre y que posteriormente se convirtieron en grandes figuras del flamenco”.

En similares términos se ha referido el presidente de la Peña Flamenca El Lucero, Félix Contreras, quien recoge el testigo de Salvador Córdoba al frente de una nueva junta directiva que afronta este verano la organización de su primera Cata Flamenca. “Buscamos un elenco juvenil y tradicional, con artistas consolidados y con una importante proyección de futuro”, siempre con la intención de “seguir asociando nuestra cata a uno de los hitos culturales más importantes de Montilla”, antesala cada año de la Fiesta de la Vendimia y del programa festivo Montilla en Vendimia.

La cita del 29 de agosto volverá a celebrarse en Envidarte, un recinto que se ha consolidado como espacio para grandes acontecimientos culturales y festivos. Su accesibilidad, capacidad y condiciones técnicas permiten acoger un festival que atrae tanto a público local como a personas aficionadas procedentes de otros puntos de Andalucía y de España.

En esta ocasión, el cartel anunciador mantiene una conexión directa con la memoria cultural de Montilla. La imagen reproduce una obra del artista Rafael Rodríguez, propiedad de Ángel Márquez, con fotografía de Francis Salas y la composición gráfica del propio Félix Contreras, sumándose así este evento al homenaje que Montilla vienen dando desde primavera a este veterano y polifacético artista local.

La 51ª Cata Flamenca está organizada por el Ayuntamiento de Montilla y la Peña Flamenca El Lucero, con la colaboración de la Cooperativa La Aurora, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.