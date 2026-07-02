El maestro “Fosforito”, distinguido con la dedicatoria del 60º Festival de Cante Grande de Puente Genil

Los cantaores Julián Estrada, Mayte Martín, David Pino, El Pele y María Terremoto , junto a Inmaculada Carmona y su cuadro flamenco forman parte del cartel anunciador del 60º Festival de Cante Grande de Puente Genil que se celebrará el 14 de agosto, que este año está dedicado a la memoria y legado del maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito” fallecido el pasado mes de noviembre de 2025 a los 93 años de edad.

La obra artística ha sido presentada en la noche de este miércoles 1 de julio en el Teatro Circo. Completan el cartel del Festival flamenco que organiza el Ayuntamiento de Puente Genil a través de su Delegación de Cultura y en colaboración con la Diputación de Córdoba, y Bodegas Delgado, las guitarras de Manuel Silveria, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero, presentan do el mismo Lourdes Gálvez del Postigo Calderón El acto contó con la presencia del alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, al que le acompañó Maribel Barrientos, viuda de Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, y Raquel Fernández, hija del maestro, la diputada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo; la delegada de Educación, Cultura y Turismo en el Ayuntamiento, María Delgado , así como miembros de la Corporación Municipal, así como aficionados al cante de diversas peñas y particulares.

Miguel Ángel Jiménez Valverde hizo una glosa sobre Antonio Fernández Díaz “ antes de presentarse el cartel, obra del artista pontanés Jesús Berral . En su intervención, la concejal delegada de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, resaltó la figura de Fosforito: Es la primera que celebramos sin la presencia física del maestro. Y aunque todos sentimos el vacío que ha dejado su ausencia, también sabemos que hay personas cuya huella es tan profunda que el tiempo nunca consigue borrarla. Fosforito pertenece a esa categoría de hombres excepcionales que trascienden su propia vida.

Hablar de Antonio Fernández Díaz es hablar de una de las voces más importantes que ha dado el flamenco. De un artista irrepetible. De un estudioso incansable del cante. De un hombre que defendió la pureza sin renunciar nunca a la evolución. De un hombre que defendió la pureza sin renunciar nunca a la evolución. De un maestro que convirtió el conocimiento en una forma de amar el flamenco y de transmitirlo transmitirlo a los demás”, ha subrayado Delgado

La diputada de RRHH y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, aseguró que mientras Puente Genil siga sintiendo el flamenco como lo siente; mientras exista este este Festival de Cante Grande; mientras un joven descubra por primera vez la voz de cubra por primera vez la voz de Fosforito; mientras alguien cierre los ojos para emocionarse con una soleá o una seguiriya, Antonio Fernández Díaz seguirá entre nosotros. No porque el tiempo detenga su marcha, sino porque si bien hay artistas que pertenecen a una época… también hay Maestros que terminan perteneciendo a la eternidad



Para cerrar el acto, Jorge Vilchez al cante deleitó con su estilo desgarrador al cante deleitó con su estilo desgarrador acompañado de la guitarra de acompañado de la guitarra de Mariano Delgado