Todo listo para la LIV Vendimia Flamenca de Doña Mencía

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer la LIV Vendimia Flamenca de Doña Mencía, evento que tendrá lugar el próximo 22 de agosto y que “se consolida como una de las citas culturales más emblemáticas de la provincia y referente del flamenco en el medio rural andaluz”.

Así ha definido Duque esta iniciativa, “una propuesta que, tras más de medio siglo de trayectoria, se presenta como uno de los festivales de referencia por su capacidad de combinar patrimonio, tradición y excelencia artística”, ha añadido.

El responsable de Cultura de la institución provincial ha detallado que “este municipio vivirá dos intensas jornadas dedicadas al arte jondo, que comenzarán el viernes 21 de agosto con una propuesta excepcional y culminarán el sábado 22 de agosto con la celebración de la LIV Vendimia Flamenca”.

Así, como prólogo del festival, durante la jornada del viernes, el Auditorio de la iglesia Vieja acogerá la representación de El amor brujo, de Manuel de Falla, en su versión original de 1915, una recuperación poco frecuente que permitirá al público descubrir la obra tal y como fue concebida para Pastora Imperio.

La producción recupera el carácter de «gitanería en dos actos» ideado por Falla, con una importante carga teatral que será asumida por la cantaora Lidia Plaza, encargada de dar vida al personaje de Candela. Junto a Lidia Plaza actuará la Orquesta Córdoba Opera Lab, dirigida por Alberto Cubero, en una propuesta que recupera el diálogo original entre teatro, flamenco y música sinfónica concebido por Manuel de Falla.

Ya el sábado 22 de agosto tendrá lugar la LIV Vendimia Flamenca, que volverá a reunir un cartel de primer nivel con las cantaoras La Yiya y Rocío Segura, el cantaor Alfredo Tejada y el baile de Paula Rodríguez y su cuadro.

Duque ha hecho hincapié en que “esta edición destaca además por su decidida apuesta por la igualdad, con un 75 % de protagonismo femenino en los principales espectáculos del festival”.

“Con esta programación, Doña Mencía reafirma el papel de la Vendimia Flamenca como uno de los acontecimientos culturales más emblemáticos de la provincia, un festival que une la tradición de la vendimia con el flamenco en un espacio patrimonial tan singular como el Auditorio de la Iglesia Vieja”, ha apostillado Duque.

Las entradas para la LIV Vendimia Flamenca ya se encuentran a la venta, con un precio de 8 euros en venta anticipada y de 10 euros en la taquilla. Las localidades pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma oficial, así como en la Casa de la Cultura de Doña Mencía.