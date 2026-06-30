Ya conocemos los ganadores del XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba

La localidad de Cañete de las Torres acogió el sábado noche la gala final del XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba, una cita ya consolidada en el calendario cultural provincial que volvió a poner de manifiesto el talento, la preparación y la proyección de la cantera flamenca cordobesa.

El acto contó con la presencia del delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, y del alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, que respaldaron una gala dedicada a reconocer el esfuerzo y la excelencia de los jóvenes artistas participantes.

En el Premio Vicente Amigo, de guitarra flamenca, el primer premio recayó en Antonio Jesús Gómez Muñoz, siendo Pablo Criado Conejero el segundo clasificado. En la modalidad de cante, correspondiente al Premio Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, el ganador fue Jesús Reyes Campos, mientras que la segunda clasificada fue Amanda Sánchez Pérez.

Por su parte, en el Premio Blanca del Rey, dirigido a participantes de 14 a 18 años, la ganadora fue Daniela Pérez Marcos, mientras que Samuel Guerra Pérez obtuvo la condición de segundo clasificado.

Finalmente, en el Premio Olga Pericet, destinado a concursantes de 19 a 35 años, el ganador fue Andrés Jiménez Ramírez, quedando como segunda clasificada Estela Fuentes Soto.

Duque ha asegurado que “con esta nueva edición, la Diputación de Córdoba reafirma su compromiso con la promoción del flamenco entre las nuevas generaciones, apoyando a jóvenes intérpretes del cante, el toque y el baile y contribuyendo a fortalecer el presente y el futuro de un arte profundamente ligado a la identidad cultural de nuestra tierra”.