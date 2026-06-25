Duelo de finalistas del ‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’ en El Arenal

El Recinto Ferial de Córdoba acogerá este sábado, 27 de junio, la final de la segunda edición de ‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’, un concierto que, en el marco del Festival Córdoba Live, servirá para promocionar a los seis finalistas de esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la institución provincial y que actúa como catalizador del talento musical emergente de la provincia.

Así, a las 22.00 horas, este espacio, que ya ha acogido importantes citas musicales este 2026 como Dani Martín o ‘Hombres G’, se convertirá en una gran oportunidad para los seis finalistas de este concurso, quienes se enfrentarán a un público entregado y en un escenario único.

Los seis finalistas de esta segunda edición del certamen de talentos son Alexxyo, artista cordobés de 19 años que en solo 9 meses de trayectoria ha superado las 100.000 reproducciones en plataformas digitales. El jurado ha destacado que, con un estilo propio y una gran conexión con el público, se ha convertido en una de las promesas emergentes más destacadas de la escena urbana local.

A él se suma Childish, un proyecto que nace de cuatro amigos de Rute y Cuevas de San Marcos (Málaga), que fusiona el pop-rock con la energía del pop-funk, combinando influencias de la escena indie nacional con referentes americanos como Green Day o Blink 182; Laura Edhel, artista independiente cordobesa que fusiona pop alternativo y folk cinematográfico en una propuesta emocional y envolvente. Tras comenzar su trayectoria en Londres, fue finalista de ‘Dinamo Music 2025’ y formó parte de ‘Sofar Sounds’.

Los otros finalistas son Mirror, proyecto de pop casero de Irene Espejo y Quique Molina. Nacido en 2019, el dúo explora sonidos, letras y atmósferas envolventes; Sol y Luna (Maribel y Mari Carmen Lavin), dúo de hermanas con estudios musicales de conservatorio en la especialidad de guitarra, compositoras y cantantes callejeras; y Carril bici, artistas de Villa del Río que en poquito tiempo han conseguido llenar su currículum de momentos muy bonitos como su participación en el programa de La Voz, donde trataron con artistas de primer nivel como Antonio Orozco o Dani Fernández, Además, cuentan con una trayectoria de conciertos amplia por el panorama español.

Desde la Diputación de Córdoba se quiere invitar a la ciudadanía cordobesa a asistir a este concierto que reunirá mucho talento joven y con mucho que aportar al panorama musical actual. Un día ilusionante para todos y cada uno de estos artistas que aspiran a convertirse en referente y que ahora, gracias a ‘Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba’, tienen una oportunidad única para demostrar su calidad.

Además de esta actuación, el certamen contempla importantes premios destinados a impulsar la carrera de los participantes. Se otorgarán un cuarto, quinto y sexto premio, dotados con 500 euros cada uno; un tercer premio de 1.000 euros; un segundo premio de 2.000 euros; y un primer premio de 3.000 euros. A esto se suma la grabación de un single y de un videoclip del tema interpretado durante el certamen.