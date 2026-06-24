Puente Genil se prepara para una nueva edición del Rock and River Blues Festival

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado la programación del Rock and River Blues Festival, una de las citas musicales más consolidadas del municipio, que celebrará una nueva edición los días 2, 10 y 11 de julio en el Auditorio Municipal “Hermanos Cuenca” y en las calles del municipio. La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, destacó durante la presentación el arraigo del festival y su papel como referente dentro del panorama del blues en España.

Como novedad, esta edición incorpora dos pasacalles musicales previos. El primero tendrá lugar el 2 de julio, con el grupo sevillano The Donelles, que recorrerá las calles del municipio interpretando sus temas desde una plataforma móvil. El segundo pasacalles será el viernes 10 de julio, protagonizado por The Choco’s Hot Seven, que animará al público a sumarse a la jornada musical en el recinto del Parque de Los Pinos.

La programación artística reunirá a bandas consagradas del blues y el rock. El viernes 10 de julio abrirá la noche Ángela Hoodoo, cantante y guitarrista granadina afincada en Málaga, reconocida por su potente voz y su estilo que fusiona outlaw country, blues y rockabilly. A continuación, actuará Lojo and The Mojos, banda con amplia trayectoria y con anteriores visitas a Puente Genil.

El sábado 11 de julio será el turno del armonicista italiano Egidio Juke Ingala, que actuará junto a The Jacknives, ofreciendo un repertorio de blues clásico. El cierre del festival correrá a cargo de The Iberian Kings of the Rhythm, formación liderada por Pedro Tatanka, referente de la banda portuguesa The Black Mamba, que promete un directo de gran calidad.

El festival cuenta con un presupuesto municipal de 18.150 euros. Durante las actuaciones habrá servicio de barra a beneficio de AVAS, y la entrada será libre hasta completar aforo. Todas las actuaciones comenzarán a las 22:30 horas.