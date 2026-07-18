Anunciada la fecha de la Media Maratón Villa de Puente Genil 2027

La Media Maratón Villa de Puente Genil 2027 se celebrará el domingo 31 de enero. El concejal delegado de Deportes y Recursos

Humanos, Rafael Ruiz, ha anunciado la fecha de la prueba deportiva basándose en el objetivo de ofrecer mayor planificación a los corredores y reforzar la promoción de una de las citas deportivas más importantes del municipio.

Ruiz ha subrayado que “los amantes de este deporte organizan sus carreras con meses de antelación y necesitan fechas claras para planificar su temporada”. Por ello, ha explicado que “hemos querido anunciar la fecha con tiempo, con la voluntad de seguir creciendo y de abrir inscripciones a principios de otoño, junto a la presentación del cartel anunciador”.

Un impacto económico que multiplica por cinco la inversión

Durante la presentación, el Ayuntamiento ha dado a conocer el estudio elaborado por la Universidad de Córdoba, a través del CAPT UCO y del Grupo de Investigación SEJ588, sobre el impacto económico del XXXVI Medio Maratón Villa de Puente Genil,

celebrado el 1 de febrero de 2026.

El informe , presentado por David Algaba y Alba Prieto Martínez, revela que la prueba generó un impacto económico directo de 114.918,45 euros, más de cinco veces superior al presupuesto invertido. La hostelería concentró el mayor volumen de gasto,

con 35.42 2,82 euros, seguida de actividades de ocio (27.459,19 euros) y comercios y supermercados (24.619,71 euros).

De los 536 participantes, dos de cada tres llegaron desde fuera de Puente Genil.

Sumando acompañantes, el evento movilizó a 743 personas, de las Sumando acompañantes, el evento movilizó a 743 personas, de las cuales 171 cuales 171 pernoctaron en el municipio y 572 realizaron una visita de día.pernoctaron en el municipio y 572 realizaron una visita de día.

Ruiz ha destacado que “este estudio confirma algo que ya intuíamos: nuestro Medio Maratón es mucho más que una prueba deportiva. Es un motor económico, un Maratón es mucho más que una prueba deportiva. Es un motor económico, un generador de oportunidades y un escaparate de la mejor imagen de Puente Genil”.



Satisfacción, fidelidad y proyección turística

El estudio refleja un altísimo nivel de satisfacción entre los participantes. La decisión de inscribirse en la prueba alcanza un 98,5 %, mientras que lade inscribirse en la prueba alcanza un 98,5 %, mientras que la labor de los voluntarios labor de los voluntarios obtiene un 98,1 %. La inscripción y organización de la carrera se sitúan en un 97,2 %, obtiene un 98,1 %. La inscripción y organización de la carrera se sitúan en un 97,2 %, y el ambiente del público a lo largo del recorrido logra un 95,7 %.y el ambiente del público a lo largo del recorrido logra un 95,7 %.



Este grado de satisfacción se traduce en una fidelidad excepcional:

el 93,75 % de los 75 % de los corredores afirma que volvería a participar

el 91,15 % recomendaría la prueba a otros corredores afirma que volvería a participar

el 91,15 % recomendaría la prueba a otros deportistas

el 89,06 % regresaría a visitar Puente Genil

el 81,25 % aconsejaría el municipio como destino turístico.

“El deporte es salud, convivencia y cohesión social, pero también es un gran reclamo cohesión social, pero también es un gran reclamo para la dinamización económica y turística”, ha señalado Ruiz, quien ha añadido que para la dinamización económica y turística”, ha señalado Ruiz, quien ha añadido que “la Media Maratón nos posiciona como destino de turismo deportivo y nos permite proyectar una imagen positiva del municipio proyectar una imagen positiva del municipio”.





Compromiso institucional

El Ayuntamiento continuará trabajando junto a la Universidad de Córdoba, los clubes deportivos, voluntarios y ciudadanía para consolidar la prueba como una referencia en deportivos, voluntarios y ciudadanía para consolidar la prueba como una referencia en Andalucía.

Ruiz ha agradecido “el rigor del estudio, el trabajo de la Delegación de Deportes y la trabajo de la Delegación de Deportes y la implicación del equipo técnico municipal”, destacando que “la Media Maratón seguirá implicación del equipo técnico municipal”, destacando que “la Media Maratón seguirá siendo un orgullo para Puente Genil”.siendo un orgullo para Puente Genil”.