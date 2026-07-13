La venta de entradas para la 60º edición del Festival de Cante Grande “Fosforito” comienza el martes 14 de julio

El Ayuntamiento de Puente Genil iniciará la venta de entradas para la 60º edición del Festival de Cante Grande “Fosforito” el próximo martes 14 de julio en la Oficina de Turismo, situada en calle Cruz del Estudiante, 37. Las entradas estarán disponibles los martes y jueves, en horario de 10:00 a 14:00 horas, desde el 14 de julio hasta el 6 de agosto. El pago deberá efectuarse únicamente con tarjeta bancaria.

Organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil con la colaboración de la Diputación de Córdoba y Bodegas Delgado, el festival celebra este año su 60º edición, siendo una de las citas imprescindibles del verano flamenco en Andalucía. El evento, que este año irá dedicado a la memoria y legado del maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, tendrá lugar el viernes 14 de agosto a partir de las 22:30 horas en la Caseta Municipal del recinto ferial del Garrotalillo.

El cartel de este año reúne a grandes voces del cante como Julián Estrada, Mayte Martín, David Pino, El Pele y María Terremoto, acompañados al toque de las guitarras de Manuel Silveria, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero. Al frente del baile estará Inmaculada Carmona y su cuadro flamenco.

Desde el Ayuntamiento se anima a vecinos, vecinas y visitantes a no dejar pasar la oportunidad de disfrutar de una noche única en la que el flamenco volverá a llenar de arte, emoción y duende a Puente Genil. Las entradas tendrán un precio de 15 euros (numeradas e individuales no numeradas), 25 euros en la modalidad de pareja y 10 euros para pensionistas y para aquellos jóvenes que presenten el carné del estudiante.