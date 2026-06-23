La Rambla pone música al verano con José Merce, el XXIII Festival Internacional de Música y el VIII Festival de Jazz

El Ayuntamiento de La Rambla presentó el pasado viernes la programación de la XXIII edición del Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla y de la VIII edición del Festival de Jazz de La Rambla, dos de las grandes citas culturales del verano rambleño que volverán a llenar de música, ocio y entretenimiento las noches de julio en el incomparable entorno de los Jardines de Andalucía.

En esta presentación ante los medios de comunicación han participado el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, la primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Rafi Hinestrosa, y el director artístico de ambos festivales, José Manuel Cuenca.

Jorge Jiménez, destacó la firme apuesta municipal por la cultura y la música como elementos dinamizadores de la vida social y cultural del municipio.

“La Rambla vuelve a apostar por la mejor música internacional, por el jazz y por la música andaluza para llenar de cultura, ocio y entretenimiento las calurosas noches de este verano. Nuestro pueblo vive la música de una manera muy especial durante todo el año, disfrutando de propuestas muy diversas que van desde la música clásica al rock, pasando por la música cofrade, el flamenco o las propuestas más actuales. Por ello, desde el equipo de gobierno seguimos apostando por una programación cultural de calidad, accesible y dirigida a todos los públicos”, señaló el alcalde.

Jorge Jiménez subrayó además que ambos festivales se han consolidado como referentes culturales dentro y fuera del municipio. “Son dos festivales con prestigio, con una trayectoria consolidada y con la participación de grandes artistas. Además, contamos con un escenario privilegiado como son los Jardines de Andalucía, un espacio maravilloso donde disfrutar de la música y de las noches de verano en La Rambla. Estas citas se han convertido también en un importante reclamo cultural, turístico y de ocio para toda la provincia de Córdoba”, afirmó.

Por su parte, la concejal de Cultura, Rafi Hinestrosa, fue la encargada de desgranar la programación de ambos festivales y destacó la variedad estilística y la calidad artística de las propuestas previstas para este año.

XXIII Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla

El XXIII Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla se celebrará del 2 al 5 de julio, a las 21:30 horas en los Jardines de Andalucía, con entrada gratuita para todas las actuaciones.

La programación arrancará el jueves 2 de julio con Trio di Napoli, que ofrecerá un recital de ópera, romanzas y canciones italianas protagonizado por la soprano Giulia Lepore, el barítono Antonio Sarnelli de Silva y el pianista Paolo Scibilia.

El viernes 3 de julio, la cantante Omayra Arroyo presentará el espectáculo “Antología del bolero femenino”, acompañada por Tony Molina Moya a la guitarra y Daniel Levy al contrabajo.

El sábado 4 de julio llegará el flamenco con Azabache, un cuadro artístico integrado por Milagros Salazar al cante, Mariano Delgado a la guitarra, Inmaculada Carmona al baile y José María Delgado a la percusión.

Finalmente, el domingo 5 de julio, el espectáculo “Cuando éramos niños” reunirá al pianista José Manuel Cuenca, al actor Pepón Nieto y al barítono Luis Santana en una propuesta escénica cargada de emoción y recuerdos.

Según destacó la concejal de Cultura, “el Festival Internacional de Música mantiene la esencia que lo ha convertido en una cita imprescindible del verano cultural rambleño, combinando distintos géneros y disciplinas artísticas para ofrecer al público cuatro veladas únicas con intérpretes de primer nivel”.

VIII Festival de Jazz de La Rambla

Por otro lado, el VIII Festival de Jazz de La Rambla se desarrollará entre los días 24 y 26 de julio, también a las 21:30 horas y con entrada gratuita.

La primera cita tendrá lugar el viernes 24 de julio en la Alfarería El Yiyo, un espacio muy especial que se ha consolidado como cita ineludible de este festival y muy apreciado por los aficionados a este género musical, con la actuación de Arturo Cid Quartet y Carmen Alcolea, formación integrada por Arturo Cid al saxo, Carmen Alcolea a la voz, Tony Molina a la guitarra, Daniel Levy al contrabajo y Sergio Díaz a la batería.

El sábado 25 de julio, los Jardines de Andalucía recibirán a Enrique Oliver “Organ Quartet”, con Enrique Oliver al saxo tenor, Juan Calero a la guitarra, Albert Sanz al órgano Hammond y Rajiv Jayaweera a la batería.

El festival concluirá el domingo 26 de julio con la actuación de Miguelo Delgado Trío y Vicky Luna, con Miguelo Delgado a la guitarra, Vicky Luna a la voz, Álvaro Gandul al piano y Juan de la Oliva a la batería.

Rafi Hinestrosa destacó el crecimiento experimentado por esta cita musical en los últimos años. “El jazz tiene ya un hueco importante en La Rambla. Es un festival que se ha consolidado entre el público rambleño y que cada verano atrae también a numerosos visitantes. El jazz pervive en nuestro municipio y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando este evento porque representa una oferta cultural de gran calidad y contribuye a enriquecer la programación estival”.

La concejal recordó igualmente que todos los conciertos y espectáculos de ambos festivales serán de acceso libre y gratuito, reafirmando el compromiso municipal con una cultura abierta y accesible para toda la ciudadanía.

Con estas dos grandes citas, La Rambla volverá a convertir el mes de julio en un punto de encuentro para los amantes de la música, ofreciendo siete noches de actuaciones de primer nivel que consolidan al municipio como uno de los referentes culturales del verano en la provincia de Córdoba.

JOSÉ MERCÉ Y LYA EN CONCIERTO

Juan Bautista García, concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de La Rambla, aseguró que el concierto de José Mercé y Lya reunirá sobre el escenario a dos artistas de reconocido prestigio: José Mercé, una de las voces más importantes y reconocidas del flamenco actual, compartirá cartel con Lya en una cita que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en la localidad.

García ha destacado la importancia de este evento dentro de la estrategia cultural impulsada por el Ayuntamiento. “Esta actuación forma parte de la apuesta decidida del equipo de gobierno, encabezado por nuestro alcalde, Jorge Jiménez, para que La Rambla siga consolidándose como un referente en materia de cultura, ocio y grandes eventos. Queremos ofrecer una programación de calidad que atraiga visitantes, genere actividad económica y sitúe a nuestro municipio en el lugar que merece”.

Asimismo, el edil ha confirmado el compromiso de este equipo de gobierno por acercar espectáculos de primer nivel a nuestros vecinos, haciendo de La Rambla un punto de encuentro para la cultura y la música en la comarca.