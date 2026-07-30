Muere un hombre en la piscina municipal de La Rambla

Los socorrristas sacaron a la víctima del agua y le hicieron las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito

Un hombre ha muerto este jueves en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido a las 15:23 aproximadamente, cuando otros bañistas han alertado al centro de coordinación que los socorristas de la instalación han sacado del agua al bañista y le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su defunción, sin que hasta el momento haya trascendido la causa del deceso.

Comunicado oficial del Ayuntamiento de la Rambla (20:00h)

Desde el Ayuntamiento de La Rambla lamentamos profundamente el fallecimiento de un vecino de La Rambla en la piscina municipal de nuestro pueblo, y trasladamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz.

Así mismo queremos mostrar nuestro agradecimiento al socorrista de esta piscina por su rápida actuación y todos los intentos de reanimación, que desgraciadamente no tuvieron respuesta. También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los usuarios de la piscina municipal que se encontraban en estas instalaciones por su colaboración a la hora de desalojar el recinto de una forma civilizada y responsable tras este incidente.

En las próximas horas el agua y las instalaciones de la piscina se someterán a un severo control fitosanitario con el fin de que mañana pueda abrirse al público y a las actividades deportivas que se desarrollan allí.