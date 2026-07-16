La Rambla estrena su primer Grand Prix con una gran jornada de deporte, ocio y diversión para todos los públicos

El Ayuntamiento de La Rambla, en colaboración con el CD La Rambla Femenino, presenta la primera edición del Grand Prix de La Rambla, una novedosa actividad deportiva y de ocio que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del verano en el municipio.

La cita tendrá lugar el jueves 31 de julio, a partir de las 20:00 horas, en el Polideportivo Municipal “Alfonso Cabello Llamas”, con entrada gratuita para que los rambleños puedan disfrutar de un espectáculo lleno de emoción, diversión y participación.

El concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones, Juan Bautista García, que ha presentado el evento junto a David Ruiz, presidente del C.D. Ciudad de La Rambla Femenino, ha subrayado que esta iniciativa «nace con el objetivo de seguir ampliando la oferta de actividades estivales dirigidas especialmente a los jóvenes, sin olvidar que se trata de una propuesta pensada para que disfruten personas de todas las edades. Queremos que La Rambla continúe siendo un municipio vivo durante el verano, con alternativas de ocio saludables, participativas y que fomenten la convivencia».

Asimismo, García ha valorado la colaboración con el CD La Rambla Femenino, entidad impulsora de esta iniciativa que se encargará del servicio de barra y bocadillos durante la jornada. «Desde el Ayuntamiento apostamos firmemente por trabajar de la mano de nuestros clubes deportivos. Su implicación resulta fundamental para seguir fortaleciendo el tejido asociativo y promoviendo el deporte como una herramienta de participación, igualdad y dinamización social».

El Grand Prix se desarrollará mediante una competición por equipos, con un máximo de 10 equipos formados por seis participantes, que deberán superar divertidas pruebas de habilidad, equilibrio, fuerza, velocidad, coordinación y trabajo en equipo inspiradas en el popular formato televisivo. Entre los desafíos destacan el Wipeout, Palo Loco, Toro Mecánico «Manolete», Tragabolas, Pasa el Agua, La Espuma, Mueve tu Cucú, Silla Bailonga y muchas otras pruebas que garantizarán el entretenimiento tanto de los participantes como del público asistente.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 16 al 29 de julio en el Centro Municipal de Deportes (CMD). Podrán participar personas a partir de 14 años, siempre que en los grupos participe un adulto. La actividad contará además con soporte sanitario, garantizando el desarrollo seguro de todas las pruebas.

Desde la organización se recomienda acudir con ropa cómoda, calzado deportivo y bañador bajo la ropa, ya que varias de las pruebas incluyen agua y estructuras hinchables. Pero, sobre todo, el requisito imprescindible será acudir con ganas de disfrutar, compartir y vivir una experiencia única.

El concejal ha animado a todos los rambleños a formar parte de esta primera edición del Grand Prix de La Rambla. «Invitamos a todos los rambleños y rambleñas, así como a quienes nos visiten, a participar o acercarse como público. Será una noche diferente, llena de risas, compañerismo y diversión, que refleja el compromiso del Ayuntamiento con los jóvenes, el deporte, el ocio saludable y la creación de actividades que hagan disfrutar a todos los públicos».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Rambla continúa reforzando su programación estival, apostando por propuestas innovadoras que promueven la actividad física, la convivencia y la dinamización del municipio.