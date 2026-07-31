Programación y actos para todos los públicos en la Feria de San Lorenzo 2026

El Ayuntamiento de La Rambla ha presentado este jueves la programación de la Feria y Fiestas de San Lorenzo 2026, una edición que volverá a convertir al municipio en uno de los principales referentes festivos de la provincia de Córdoba con una propuesta diseñada para todos los públicos y que combina tradición, cultura, música, deporte, convivencia y promoción del patrimonio local.

La presentación, celebrada junto a la portada del Recinto Ferial, ha estado encabezada por el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, acompañado por los concejales del equipo de gobierno responsables de las distintas áreas implicadas en la organización de las fiestas.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que la Feria de San Lorenzo «es mucho más que unos días de fiesta», definiéndola como «un espacio de reencuentro, convivencia, tradición y orgullo de pertenencia, donde varias generaciones comparten momentos que forman parte de la memoria colectiva de los rambleños».

Jorge Jiménez ha subrayado que estas celebraciones constituyen una de las principales expresiones de la identidad del municipio y un importante escaparate para proyectar la imagen de La Rambla dentro y fuera de la provincia. «Nuestra Feria es cultura, historia, patrimonio, turismo y desarrollo económico. Es una oportunidad para mostrar todo lo que somos como pueblo y seguir consolidándonos como un referente festivo y cultural», ha señalado.

El alcalde ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento ha sido diseñar una programación «más atractiva, participativa, inclusiva, divertida y segura», capaz de responder a las necesidades de todos los vecinos y visitantes. Para ello, se ha confeccionado un amplio calendario de actividades que se desarrollará en distintos espacios del municipio y que incluye propuestas culturales, deportivas, infantiles, musicales y tradicionales.

Entre las principales novedades organizativas de esta edición, Jorge Jiménez ha destacado el mantenimiento de la Feria de Día en la Caseta Municipal de la calle Barrios, la continuidad de la ludoteca infantil «Los Pollitos Lerele», un servicio que facilita la conciliación familiar durante las fiestas, y la ampliación de la actividad del recinto ferial con la apertura de las casetas nocturnas desde el 8 de agosto, atendiendo una demanda del sector.

Asimismo, el alcalde ha puesto el acento en el importante dispositivo de seguridad previsto para la Feria 2026, que volverá a contar con un refuerzo de seguridad privada y un Plan Especial coordinado entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios para garantizar que las fiestas transcurran con total normalidad.

Otro de los grandes protagonistas será, un año más, el Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica ENBARRO 2026, declarado de Interés Turístico de Andalucía y que este año adquiere un carácter especialmente significativo al coincidir con la conmemoración del centenario de la primera Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla, la más antigua de España.

La programación contempla además numerosos conciertos y espectáculos musicales, entre los que destaca el conocido DJ Carlos Jean, actividades deportivas tradicionales, propuestas infantiles, actos religiosos en honor a San Lorenzo, la Feria de Día, el tradicional Pregón de Feria, la Cena de los Pensionistas y medidas específicas en materia de igualdad, accesibilidad e inclusión, como el Punto Violeta y el Día de Feria sin Ruido.

En su intervención, Jorge Jiménez también ha querido agradecer el trabajo de todas las personas, colectivos y profesionales que hacen posible la organización de la Feria, desde trabajadores municipales y cuerpos de seguridad hasta asociaciones, clubes deportivos, empresas colaboradoras, feriantes y caseteros.

Finalmente, el alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la Feria y Fiestas de San Lorenzo 2026 «con alegría, respeto, responsabilidad y orgullo de ser rambleños», convencido de que «La Rambla volverá a vivir unos días inolvidables gracias a una programación de calidad y, sobre todo, gracias a la hospitalidad y al compromiso de un pueblo que sabe disfrutar de sus tradiciones y compartirlas con quienes nos visitan».