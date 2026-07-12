«La ventana del alfarero», cartel anunciador de la Feria y Fiestas de San Lorenzo 2026

El Ayuntamiento de La Rambla ha dado a conocer el cartel ganador del Concurso de Carteles de la Feria y Fiestas de San Lorenzo 2026. La obra elegida por el jurado de este concurso, titulada «La ventana del alfarero», es creación de la artista cordobesa y vinculada a La Rambla María de los Ángeles Rojas Quintela, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y profesora de Dibujo.

Nacida en Córdoba en 1989, María de los Ángeles Rojas cuenta con una sólida trayectoria artística y profesional vinculada al patrimonio histórico-artístico. Tras finalizar sus estudios universitarios, desarrolló durante varios años su labor en el ámbito de la conservación y restauración de obras de arte, participando en destacadas intervenciones como la restauración del retablo mayor de Jesús Nazareno de Castro del Río, el retablo mayor del convento de Santa Ana de Córdoba o el proyecto de recuperación y puesta en valor del Templo Romano de Córdoba. En la actualidad, compagina su actividad docente con su continua dedicación al dibujo y la pintura.

La autora mantiene, además, una estrecha relación personal con La Rambla, localidad a la que se siente profundamente unida desde su infancia y cuya identidad, tradiciones y patrimonio conoce y aprecia. Ese vínculo ha sido determinante en la concepción de una obra que rinde homenaje a la esencia del municipio.

Bajo el título «La ventana del alfarero», el cartel propone una composición que reúne algunos de los principales símbolos de La Rambla. La escena sitúa al espectador en el interior de un taller de alfarería, donde las manos de un artesano modelan el barro en el torno, representando la tradición ceramista que distingue al municipio. A través de una ventana se descubre el ambiente festivo de la localidad, presidido por la imagen de San Lorenzo, patrón de La Rambla y eje de sus fiestas.

La composición se completa con otros elementos representativos, como la Casa Consistorial y la Plaza de la Constitución, la tradición ecuestre y las mujeres ataviadas con el traje de flamenca, configurando una imagen que refleja la riqueza cultural, patrimonial y festiva de La Rambla.

Con esta obra, la autora ofrece una mirada simbólica al municipio desde sus raíces, poniendo en valor el trabajo artesanal, la identidad colectiva y la devoción a San Lorenzo como elementos que definen la historia y el carácter de La Rambla.

El Ayuntamiento de La Rambla felicita a María de los Ángeles Rojas Quintela por el reconocimiento obtenido y agradece la participación de todas las personas que han concurrido al certamen, contribuyendo, una edición más, a engrandecer el patrimonio cultural y festivo de la localidad.

AGRADECIMIENTO AL JURADO DE ESTE CONCURSO

Desde el Ayuntamiento de La Rambla reconoce y agradece la implicación de los miembros del jurado del Concurso del Cartel de la Feria y Fiestas de San Lorenzo 2026, integrado por cuatro personas de reconocido prestigio y amplia experiencia en el ámbito artístico y gráfico:

D. Juan Sánchez de Puerta Cantabrana, pintor cordobés de reconocido prestigio y una de las figuras más destacadas de la pintura contemporánea andaluza. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba y en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, cuenta con una dilatada trayectoria artística de más de seis décadas. Su obra ha sido expuesta en numerosas galerías nacionales e internacionales y forma parte de colecciones públicas y privadas, siendo reconocido por su personal tratamiento de la luz y el color. (Museos de Andalucía)

D. Jesús Lozano, prestigioso neurocirujano y gran amante de la pintura y las artes plásticas, cuya sensibilidad artística y criterio estético aportarán una visión enriquecedora a la deliberación.

D. Carlos Begara, coleccionista de arte y galerista, con una amplia experiencia en la promoción, difusión y valoración de obras y artistas contemporáneos.

D. Rafael Fernández Calleja, impresor y maquetador, profesional con una extensa trayectoria en el sector de las artes gráficas y la producción editorial, aportando su conocimiento técnico sobre diseño, composición e impresión.