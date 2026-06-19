Arranca la Feria y Fiestas de Montemayor en honor a San Acacio

El Ayuntamiento de Montemayor ha organizado 6 días intensos de música, motor y diversión para su Feria y Fiestas en honor a San Acacio, Patrón de todos los montemayorenses

La fiesta empieza hoy a las 18:00 con las Carreras de cinta en moto.



A las 22:00 se producirá el tradicional encendido del Alumbrado Extraordinario de Feria, que incluye un pasacalles a cargo de la Estudiantina de Montemayor, mientras que desde las 22:00 habrá actuaciones musicales en la Caseta Joven, a las 23:00 se realizará en la caseta municipal el Pregón Oficial de Feria a cargo de D. José Díaz Díaz.

Al llegar la media noche llega las actuaciones de la montillana Rockabanda y DJ Lela

El Sábado 20 de Junio es el Día Infantil, aunque la fiesta empieza fuerte y con olor a gasolina de la mano del Club Barreiros y su I Enduro – Crono «Los Barreiros» en la pista motos Cerro de la Alcoba.



Para el disfrute de lo peques y no tan peques de 12 a 15 h. en la Caseta Municipal se realizarán atracciones infantiles de agua.

Ya por la tarde la actividad continua a las 19:00 con las Carreras de cinta a caballo, frente al IES Ulia Fidentia.



Cae la noche y desde las 22:00 hay actuaciones musicales en la Caseta Joven, mientras que a las 23:00 llega la hora de Rockopop y Orquesta Kacique en la Caseta Municipal.

Llega el Domingo 21 y la actividad arranca a las 13:00en la Caseta Municipal con la recepción Oficial del Ayuntamiento de Montemayor.

Por la noche hará 22:00 Actuaciones musicales Caseta Joven. (22:00) y a las 23:00 actuarán Olivetti versiones y Orquesta Mediterráneo en la Caseta Municipal.



Lunes 22 de Junio, Día de la infancia y arranca la semana con la Festividad de San Acacio, Patrón de Montemayor, con una Alegre Diana (08:00) a cargo de la Estudiantina de Montemayor.

Por la tarde se realizará una Misa (20:00) en Honor del Santo Patrón San Acacio, en la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción. A continuación, PROCESIÓN del Patrón acompañado de la Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Nazareno de Montemayor

Tras la celebración religiosa, volvemos a la música y el ambiente en la Caseta Joven con actuaciones musicales (22:00) y a las

23:00 llega la actuación de Planeta 80 + DJ Edo en la Caseta Municipal.

Martes 23 de Junio llega el Día del niño, durante todo el día las atracciones infantiles tendrán precios populares.

19:00 Torneo 3×3 Baloncesto. Categorías base en el Pabellón Municipal, mientras que a la noche, vuelve la música a la Caseta Municipal a las 23:00 con las actuaciones de Trueno Azul versiones + Dj Logan.

Llega el Miércoles 24 de Junio momento elegido para celebrar el Día del Mayor – Día de San Juan, con una Recepción Oficial del Ayuntamiento de Montemayor a nuestros mayores, (21:00) y la actuación de Juan Antonio Medina Granados, así como la entrega de trofeos de actividades deportivas de estos días, todo ello en la Caseta Municipal.

El fin de fiesta lo pondrá el espectáculo de fuegos aArtificiales a las 00:00

Aunque la feria se termina no finalizan las actividades en Montemayor ya que a final de mes queda la IX Tirada al Plato Ciudad de Ulia

Montemayor, un pueblo para no perdérselo.