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Empleo presenta en Santaella y Montemayor las ayudas para autónomos y pymes afectados por los temporales de 2026

PorAntonio Galán

Jun 17, 2026 #Junta de Andalucía

Mª Dolores Gálvez informa sobre esta convocatoria extraordinaria destinada a mantener la actividad económica y el empleo en los municipios afectados, con ayudas de hasta 35.000 euros

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado en los ayuntamientos de Santaella y Montemayor la línea de ayudas extraordinarias destinada a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas afectadas por los temporales registrados en Andalucía durante los meses de enero y febrero de 2026.

Durante ambos encuentros informativos, dirigidos a empresas, autónomos y representantes del tejido productivo local, la responsable territorial ha destacado la importancia de la colaboración institucional para acercar los recursos públicos a quienes más los necesitan. En este sentido, ha agradecido a ambos consistorios su implicación en la difusión de estas ayudas y ha subrayado que “la cooperación entre administraciones es fundamental para que las empresas y las personas trabajadoras autónomas conozcan de primera mano los recursos que ponemos a su disposición y puedan acceder a ellos con las mayores garantías”.

Gálvez ha recordado que la Junta de Andalucía mantiene un firme compromiso con quienes generan actividad económica, empleo y oportunidades en la comunidad. “Cuando circunstancias extraordinarias afectan al normal desarrollo de la actividad empresarial, es nuestra responsabilidad poner en marcha mecanismos de apoyo que contribuyan a minimizar sus consecuencias y a favorecer una recuperación rápida”, señaló.

La convocatoria presentada tiene como objetivo respaldar a autónomos y pymes que hayan sufrido las consecuencias de los episodios meteorológicos registrados entre enero y febrero de este año, que provocaron daños y dificultades en numerosos municipios y sectores económicos andaluces, afectando tanto a la actividad diaria de las empresas como al mantenimiento del empleo.

Para ello, la Junta de Andalucía ha movilizado una dotación global de 50 millones de euros destinada a sostener la actividad económica y preservar los puestos de trabajo en los territorios afectados.

La delegada ha incidido además en una de las principales características de esta convocatoria: su concesión en régimen de concurrencia no competitiva. “Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siempre que cumplan los requisitos establecidos y exista disponibilidad presupuestaria. Por tanto, es fundamental que las empresas y autónomos interesados tramiten sus solicitudes cuanto antes”, ha explicado.

La convocatoria cuenta con tres líneas. La primera, dotada con 38 millones de euros, está dirigida a autónomos y pymes ubicados en municipios y zonas especialmente afectados por los temporales, contemplando incentivos para el mantenimiento de la actividad económica y del empleo asalariado.

La segunda línea cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y está orientada específicamente al sector agrario, uno de los más sensibles ante los fenómenos meteorológicos adversos. Está destinada tanto a trabajadores autónomos integrados en el Sistema Especial Agrario como a pymes del sector ubicadas en zonas afectadas por inundaciones, con el objetivo de respaldar la continuidad de la actividad y la conservación del empleo.

Por su parte, la tercera línea, dotada con 2 millones de euros, amplía el alcance de las ayudas a autónomos y pymes que ya hayan sido beneficiarios de las ayudas estatales previstas en el Real Decreto-Ley 5/2026, permitiendo que más empresas puedan acceder a medidas de apoyo incluso cuando no se encuentren en las zonas inicialmente incluidas en los anexos territoriales.

En cuanto a las cuantías, las personas trabajadoras autónomas podrán recibir una ayuda directa de 2.000 euros. Las pymes y los autónomos con personal contratado podrán obtener una subvención de 3.500 euros por cada trabajador a jornada completa, con un máximo de 35.000 euros por beneficiario y modalidad.

Otro de los aspectos destacados por la delegada fue la simplificación administrativa del procedimiento. Todas las solicitudes se tramitarán de forma electrónica y mediante sistemas automatizados, lo que permitirá agilizar la gestión y reducir significativamente los tiempos de resolución. Además, el pago se realizará en un único abono del 100 % de la ayuda concedida mediante transferencia bancaria.

Respecto a los plazos, las solicitudes correspondientes a las líneas 1 y 2 podrán presentarse hasta el próximo 30 de junio, mientras que para la línea 3 el plazo permanecerá abierto hasta el 5 de octubre, dado que requiere acreditar previamente la condición de beneficiario de las ayudas estatales.

Gálvez ha concluido destacando que se trata de una convocatoria diseñada para ofrecer una respuesta rápida, sencilla y eficaz a quienes han visto afectada su actividad por circunstancias extraordinarias. “Nuestro objetivo es informar, resolver dudas y facilitar que el mayor número posible de empresas cordobesas pueda beneficiarse de estos incentivos”.

Por Antonio Galán

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