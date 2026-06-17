La Diputación de Córdoba destina 3,4 millones de euros a sufragar los materiales de los proyectos incluidos en el PFEA 2026

El delegado de Infraestructuras de la institución provincial, Andrés Lorite, señala que “se generarán un total de 300.000 jornales y se contratará a 18.000 personas”

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobará, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), “dotado con 13,6 millones de euros correspondientes al coste de los materiales vinculados a esta iniciativa”.

De este modo lo ha explicado el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, quien ha añadido que “vamos a proceder a la aprobación de la convocatoria en el régimen de concurrencia no competitiva para repartir dicha cuantía entre los ayuntamientos de la provincia”.

Una cuantía, ha añadido, “que aporta en un 75% el gobierno de la Junta de Andalucía, esto es 10,2 millones de euros; siendo asumido el 25% restante, 3,4 millones de euros, por fondos propios de la Diputación de Córdoba. Una cuantía que evidencia el esfuerzo que venimos realizando para dar continuidad a un programa que comenzaba su andadura en 1986”.

Según Lorite, “el PFEA adquiere una gran importancia para el medio rural, una convocatoria que contribuye a anclar la población a estos territorios, al mismo tiempo que nutre de infraestructuras básicas a los ayuntamientos. En el marco de este Programa se pueden incluir caminos, parques y jardines, pero también redes de suministro de agua, en definitiva infraestructuras que son prioritarias para los municipios”.

“Este Programa de Fomento del Empleo Agrario supone para nuestra provincia la generación de 300.000 jornadas y la contratación de 18.000 personas, 16.000 de ellas no cualificadas y el resto con cualificación”, ha apostillado Lorite.

El responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que “junto a la financiación de los materiales del PFEA, desde hace 30 años trabajamos en la redacción de proyectos a los ayuntamientos”.

Lorite ha insistido en que “en este 2026 hemos recibido solicitud por parte de 29 municipios para la redacción de un total de 69 proyectos vinculados al PFEA, una labor que realizan los profesionales de nuestro Servicio de Arquitectura y Urbanismo”.

Así, ha continuado, “durante la mañana de hoy, hemos celebrado un encuentro con alcaldes y alcaldesas de la provincia, a quienes hemos hecho entrega de sus proyectos desarrollados en el marco del PFEA”.

“Un acto que evidencia la apuesta de esta Diputación con un programa que cuenta con un importante carácter social pero que tiene un incalculable impacto en las corporaciones locales y en la dotación de infraestructuras a nuestros pueblos”, ha concluido Lorite.