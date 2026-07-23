El medievo regresa con «La Fundación: Montemayor Medieval»

Montemayor vuelve al medievo de la mano desde hoy hasta el sábado, con La Fundación: Montemayor Medieval, una fiesta que recuerda la llegada al municipio de sus primeros habitantes, procedentes desde el enclave de Dos Hermanas, a escasos seis kilómetros.

Durante tres días, las calles de Montemayor se llenan de vida, color y tradición, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia inmersiva única. Pasacalles, estandartes, telas y decoración recrean la atmósfera medieval donde la gastronomía también tiene un papel destacado con recetas inspiradas en la cocina medieval.

Aquí te dejamos la programación completa para que vayas planeando el fin de semana:

ACTIVIDADES PERMANENTES (Todos los días)

Campamento Histórico

Mercado Medieval

Exposición de armas

Pasacalles musicales y actuaciones de circo

Horario especial en el Museo de Ulia

PROGRAMA POR DÍAS

Jueves 23 de Julio

20:00 h Orden del desfile de La Fundación Montemayor Medieval

Club Hípico El Tranco. Banda de Cornetas y Tambores. Gigantes y Cabezudos de Alcaudete. Escuela de Verano. CD Artes Marciales Guerreros Leyenda Viva. Grupo De Música Medieval. Compañía Al Nasir Hermanos Moreno. Cetrecor. Salón de celebraciones El Artista. Comitiva del Cochino ( Piedras De Molino).

Además se pueden sumar la comitiva todos los vecinos y vecinas que quieran acompañar al pasacalles

21:00 h. | Banquete del cochino con el Salón de Celebraciones el Artista.

Actuaciones en el recinto

21:30 RAFAEL ALBERTI

22:00 ⁠PLAZA DE JESÚS

22:30 ⁠PASEO

23:00 ⁠LA POSADA

23:00 h. | Gran espectáculo del Salón de Celebraciones «El Artista»

Viernes 24 de Julio

21:00 h. | Apertura del mercado

Actuaciones en el recinto

21:30 RAFAEL ALBERTI

22:00 ⁠PLAZA DE JESÚS

22:30 ⁠PASEO

23:00 ⁠LA POSADA

23:00 h. | Equilibrio en llamas – Funambulismo

Sábado 25 de Julio

21:00 Senderistas de Fernán Núñez organizan una visita con salida a las 9 de la tarde del Paseo de Santa Marina e incluye una visita al entorno del Mercado junto al director del Museo Ulia

21:00 h. | Apertura del mercado

Actuaciones en el recinto y Estudiantina de Montemayor

21:30 RAFAEL ALBERTI

22:00 ⁠PLAZA DE JESÚS

22:30 ⁠PASEO

23:00 ⁠LA POSADA

22:30 h. | CONCIERTO EN DIRECTO: SAL150 > ¡No te pierdas el potente directo de Rock-Celta a cargo de SAL150 para cerrar el festival por todo lo alto!

Unos días en los que los amantes de la época medieval podemos disfrutar de gastronomía, música y ambiente en un entorno tan bello como el mirador de la Campiña.