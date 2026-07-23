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El medievo regresa con «La Fundación: Montemayor Medieval»

PorAntonio Galán

Jul 23, 2026

Montemayor vuelve al medievo de la mano desde hoy hasta el sábado, con La Fundación: Montemayor Medieval, una fiesta que recuerda la llegada al municipio de sus primeros habitantes, procedentes desde el enclave de Dos Hermanas, a escasos seis kilómetros.

Durante tres días, las calles de Montemayor se llenan de vida, color y tradición, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia inmersiva única. Pasacalles, estandartes, telas y decoración recrean la atmósfera medieval donde la gastronomía también tiene un papel destacado con recetas inspiradas en la cocina medieval.

Aquí te dejamos la programación completa para que vayas planeando el fin de semana:

ACTIVIDADES PERMANENTES (Todos los días)

  • Campamento Histórico
  • Mercado Medieval
  • Exposición de armas
  • Pasacalles musicales y actuaciones de circo
  • Horario especial en el Museo de Ulia

PROGRAMA POR DÍAS

Jueves 23 de Julio

20:00 h Orden del desfile de La Fundación Montemayor Medieval

  1. Club Hípico El Tranco.
  2. Banda de Cornetas y Tambores.
  3. Gigantes y Cabezudos de Alcaudete.
  4. Escuela de Verano.
  5. CD Artes Marciales
  6. Guerreros Leyenda Viva.
  7. Grupo De Música Medieval.
  8. Compañía Al Nasir
  9. Hermanos Moreno.
  10. Cetrecor.
  11. Salón de celebraciones El Artista.
  12. Comitiva del Cochino ( Piedras De Molino).

Además se pueden sumar la comitiva todos los vecinos y vecinas que quieran acompañar al pasacalles

21:00 h. | Banquete del cochino con el Salón de Celebraciones el Artista.

Actuaciones en el recinto

  • 21:30 RAFAEL ALBERTI
  • 22:00 ⁠PLAZA DE JESÚS
  • 22:30 ⁠PASEO
  • 23:00 ⁠LA POSADA

23:00 h. | Gran espectáculo del Salón de Celebraciones «El Artista»

Viernes 24 de Julio

¡Jornadas de Puertas Abiertas en la Casa de la Tercia de Montemayor!

21:00 h. | Apertura del mercado

Actuaciones en el recinto

  • 21:30 RAFAEL ALBERTI
  • 22:00 ⁠PLAZA DE JESÚS
  • 22:30 ⁠PASEO
  • 23:00 ⁠LA POSADA

23:00 h. | Equilibrio en llamas – Funambulismo

Sábado 25 de Julio

Doble sesión de la jornada de Puertas Abiertas en la Casa de la Tercia de Montemayor

21:00 Senderistas de Fernán Núñez organizan una visita con salida a las 9 de la tarde del Paseo de Santa Marina e incluye una visita al entorno del Mercado junto al director del Museo Ulia

21:00 h. | Apertura del mercado

Actuaciones en el recinto y Estudiantina de Montemayor

  • 21:30 RAFAEL ALBERTI
  • 22:00 ⁠PLAZA DE JESÚS
  • 22:30 ⁠PASEO
  • 23:00 ⁠LA POSADA

22:30 h. | CONCIERTO EN DIRECTO: SAL150 > ¡No te pierdas el potente directo de Rock-Celta a cargo de SAL150 para cerrar el festival por todo lo alto!

Concierto de música celta de Sal150

Unos días en los que los amantes de la época medieval podemos disfrutar de gastronomía, música y ambiente en un entorno tan bello como el mirador de la Campiña.

Por Antonio Galán

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