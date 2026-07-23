El medievo regresa con «La Fundación: Montemayor Medieval»

Montemayor vuelve al medievo de la mano desde hoy hasta el sábado, con La Fundación: Montemayor Medieval, una fiesta que recuerda la llegada al municipio de sus primeros habitantes, procedentes desde el enclave de Dos Hermanas, a escasos seis kilómetros.
Durante tres días, las calles de Montemayor se llenan de vida, color y tradición, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia inmersiva única. Pasacalles, estandartes, telas y decoración recrean la atmósfera medieval donde la gastronomía también tiene un papel destacado con recetas inspiradas en la cocina medieval.
Aquí te dejamos la programación completa para que vayas planeando el fin de semana:
ACTIVIDADES PERMANENTES (Todos los días)
- Campamento Histórico
- Mercado Medieval
- Exposición de armas
- Pasacalles musicales y actuaciones de circo
- Horario especial en el Museo de Ulia
PROGRAMA POR DÍAS
Jueves 23 de Julio
20:00 h Orden del desfile de La Fundación Montemayor Medieval
- Club Hípico El Tranco.
- Banda de Cornetas y Tambores.
- Gigantes y Cabezudos de Alcaudete.
- Escuela de Verano.
- CD Artes Marciales
- Guerreros Leyenda Viva.
- Grupo De Música Medieval.
- Compañía Al Nasir
- Hermanos Moreno.
- Cetrecor.
- Salón de celebraciones El Artista.
- Comitiva del Cochino ( Piedras De Molino).
Además se pueden sumar la comitiva todos los vecinos y vecinas que quieran acompañar al pasacalles
21:00 h. | Banquete del cochino con el Salón de Celebraciones el Artista.
Actuaciones en el recinto
- 21:30 RAFAEL ALBERTI
- 22:00 PLAZA DE JESÚS
- 22:30 PASEO
- 23:00 LA POSADA
23:00 h. | Gran espectáculo del Salón de Celebraciones «El Artista»
Viernes 24 de Julio
21:00 h. | Apertura del mercado
Actuaciones en el recinto
- 21:30 RAFAEL ALBERTI
- 22:00 PLAZA DE JESÚS
- 22:30 PASEO
- 23:00 LA POSADA
23:00 h. | Equilibrio en llamas – Funambulismo
Sábado 25 de Julio
21:00 Senderistas de Fernán Núñez organizan una visita con salida a las 9 de la tarde del Paseo de Santa Marina e incluye una visita al entorno del Mercado junto al director del Museo Ulia
21:00 h. | Apertura del mercado
Actuaciones en el recinto y Estudiantina de Montemayor
- 21:30 RAFAEL ALBERTI
- 22:00 PLAZA DE JESÚS
- 22:30 PASEO
- 23:00 LA POSADA
22:30 h. | CONCIERTO EN DIRECTO: SAL150 > ¡No te pierdas el potente directo de Rock-Celta a cargo de SAL150 para cerrar el festival por todo lo alto!
Unos días en los que los amantes de la época medieval podemos disfrutar de gastronomía, música y ambiente en un entorno tan bello como el mirador de la Campiña.