Nueva Ludoteca de Verano de Montemayor

Desde las Concejalías de Juventud, Infancia y Familias y de Igualdad, Mujer, Salud e Inmigración ponemos en marcha una nueva edición de la Ludoteca de Verano, que se desarrollará del 3 de agosto al 4 de septiembre, con el objetivo de seguir ofreciendo a las familias un recurso que favorezca la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival.

Esta iniciativa está financiada a través de la subvención del Plan Corresponsables de la Diputación de Córdoba, una línea de ayudas destinada a impulsar medidas que faciliten la conciliación y promuevan la corresponsabilidad en el cuidado de niños y niñas.

Durante estas semanas, los participantes disfrutarán de un completo programa de actividades en el que no faltarán los talleres creativos, manualidades, juegos, dinámicas grupales, actividades lúdicas y ¡muchas sorpresas más!

Este año, además, la Ludoteca de Verano se fusiona con nuestro actual Club de Idiomas, ofreciendo una experiencia aún más enriquecedora, donde el aprendizaje y la diversión irán de la mano.

Información importante:

Los niños y niñas que ya realizaron su inscripción en el Club de Idiomas para el mes de agosto tienen que volver a presentar la inscripción para confirmar su asistencia.

Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo martes 28 a través del enlace habilitado.

Tendrán prioridad los niños y niñas empadronados en nuestro municipio.

¡No dejéis pasar esta oportunidad de disfrutar de un verano lleno de diversión, aprendizaje y nuevas experiencias mientras seguimos apoyando la conciliación de nuestras familias! https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfKJL5dMdZ…/viewform…

Como principal novedad, este año la Ludoteca de Verano amplía su servicio e incorpora también a niños y niñas de 1 a 2 años, ofreciendo así una mayor cobertura a las familias y reforzando nuestro compromiso con la conciliación.